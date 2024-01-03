Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя причинять боль

День, когда ни при каких условиях нельзя причинять кому бы то ни было вред – никакие благие намерения не могут служить для него оправданием.

Можно совершать только те поступки, которые рассчитаны только на добро – как для каждого в отдельности, так и для всего мира в целом – впрочем, желательно поступать так всегда, а не только в определенные дни лунного календаря.

Овен

Разговор с близким человеком – как говорится, по душам – окажет позитивное влияние на настроение и, как следствие, течение дня, который благодаря этому пройдет легко и приятно.

Телец

Не стоит отказывать тому, кто обратится к вам за помощью, даже если она будет носить материальный характер: не жадничайте, тогда очень быстро ваши доброта и щедрость будет вознаграждены по достоинству.

Близнецы

Возможно, события будут развиваться совсем не так, как вы того ожидаете: не стоит переживать по этому поводу – человек не всегда понимает смысл того, что с ним происходит, поэтому нужно довериться судьбе.

Рак

На работе стоит действовать от простого к сложному, а никак не наоборот: только так вы сможете успеть все, что запланировали, и с чувством удовлетворения «закрыть» день.

Лев

Постарайтесь сегодня никому не лгать даже в мелочах: ваш обман очень быстро выйдет наружу, эта история нанесет серьезный удар по вашей репутации, которой вы дорожите.

Дева

Ваш знак, пожалуй, единственный из всего Зодиака, представителям которого звезды сегодня не рекомендуют приступать к реализации важных проектов – лучше сосредоточиться на решении второстепенных вопросов.

Весы

Чрезмерная болтливость, которая будет свойственная вам сегодня, может сыграть с вами злую шутку: вы ненароком выдадите какой-то секрет, о котором предпочли бы умолчать, так что постарайтесь не откровенничать.

Скорпион

Любую нужную вам информацию вы сможете получить от окружающих вас людей, главное – правильно расположить их к себе: они оценят вашу доброжелательность и искренний интерес к ним.

Стрелец

Излишняя болтливость еще никого не доводила до добра – вам стоит сегодня помнить об этой нехитрой истине: поменьше говорите, если, конечно, не хотите, чтобы ваши секреты узнали все вокруг.

Козерог

Одним из самых востребованных качеств для людей вашего знака сегодня станет щедрость: чем больше вы отдадите, тем солиднее будет отдача: высшие силы умеют быть благодарными.

Водолей

От важных дел сегодня желательно отказаться, а чтобы не терять драгоценное время, займитесь наведением порядка в рабочих бумагах – в последнее время вы изрядно запустили документацию.

Рыбы

Нежелательно тормозить на пути к важной профессиональной цели: вам может показаться, что дорога к ней бесконечна, а на самом деле осталось сделать всего несколько шагов, правда, они потребуют усилий.

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