Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будут приходить из разнообразных источников.

Не будет ничего случайного – любое слово или событие имеет важную смысловую нагрузку, поэтому не стоит их игнорировать. Астрологи считают, что в это время приоткрывается завеса между двумя мирами – реальным и потусторонним, поэтому возможны мистические откровения и подсказки относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 января для Овнов

Велика вероятность конфликтов как на профессиональной, так и на бытовой почве, которые могут привести к нежелательным последствиям в виде испорченных отношений, поэтому важно сдерживать эмоции.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 января для Тельцов

Сегодня вам придется дать окончательный ответ на вопрос, который давно поставила перед вами жизнь: скорее всего, вы уже просчитали все возможные последствия, поэтому можно – и нужно – принимать решение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 января для Близнецов

День благоприятен для того, чтобы выставить плоды своего хобби на суд окружающих, особенно если оно связано с творчеством: возможно, результаты вашего труда впечатлят потенциального спонсора.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 января для Раков

Неожиданно в вашу жизнь может вторгнуться прошлое, которое за прошедшее время не потеряло свое значения, а напротив, стало еще более актуальным, чем раньше: сделайте из него правильные выводы.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 января для Львов

Ситуация, в которую вы можете попасть сегодня, даст неоднозначный ответ относительно того, как с достоинством и выгодой выйти из обстоятельств, сложившихся в вашей жизни в последнее время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 января для Дев

Не позволяйте давним обидам, которые неожиданно всплывут на поверхность, испортить отношения с близким вам человеком: вспомните, что в былом конфликте вы были виноваты не меньше, чем он.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 января для Весов

Не вступайте в споры, даже если будете на сто процентов уверены в своей правоте: доказать ее вам все равно не удастся – ваш оппонент не станет прислушиваться к голосу разума, а вот нажить врага сможете вполне.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 января для Скорпионов

Неприятные воспоминания могут нахлынуть внезапно и испортить вам настроение на целый день: постарайтесь не дать им такого шанса – сосредоточьтесь на чем-нибудь приятном, оно есть в сегодняшнем дне.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 января для Стрельцов

Выбирая между прошлым и будущим, остановитесь на втором: даже если в том, что вы пережили, есть приятные моменты, их не удастся вернуть, поэтому делайте все, чтобы ваше будущее было еще счастливее.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 января для Козерогов

Знаки, которые будут посылать вам сегодня высшие силы, предостерегут от весьма неприятного события, поэтому обратите на них пристальное внимание и сделайте так, как они вам "советуют".

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 января для Водолеев

Обстоятельства нынешнего дня могут потребовать от вас молниеносного решения: прислушайтесь к тому, что скажет внутренний голос – первая мысль, которая придет в голову, окажется правильным ответом на вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 января для Рыб

День благоприятен для того, чтобы найти новую профессиональную нишу: поскольку прежняя перестала быть актуальной и уже не приносит доход, необходимо перестроиться – сегодня вы получите нужные "вводные".

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