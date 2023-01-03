Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будут приходить из разнообразных источников.
Не будет ничего случайного – любое слово или событие имеет важную смысловую нагрузку, поэтому не стоит их игнорировать. Астрологи считают, что в это время приоткрывается завеса между двумя мирами – реальным и потусторонним, поэтому возможны мистические откровения и подсказки относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 января для Овнов
Велика вероятность конфликтов как на профессиональной, так и на бытовой почве, которые могут привести к нежелательным последствиям в виде испорченных отношений, поэтому важно сдерживать эмоции.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 января для Тельцов
Сегодня вам придется дать окончательный ответ на вопрос, который давно поставила перед вами жизнь: скорее всего, вы уже просчитали все возможные последствия, поэтому можно – и нужно – принимать решение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 января для Близнецов
День благоприятен для того, чтобы выставить плоды своего хобби на суд окружающих, особенно если оно связано с творчеством: возможно, результаты вашего труда впечатлят потенциального спонсора.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 января для Раков
Неожиданно в вашу жизнь может вторгнуться прошлое, которое за прошедшее время не потеряло свое значения, а напротив, стало еще более актуальным, чем раньше: сделайте из него правильные выводы.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 января для Львов
Ситуация, в которую вы можете попасть сегодня, даст неоднозначный ответ относительно того, как с достоинством и выгодой выйти из обстоятельств, сложившихся в вашей жизни в последнее время.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 января для Дев
Не позволяйте давним обидам, которые неожиданно всплывут на поверхность, испортить отношения с близким вам человеком: вспомните, что в былом конфликте вы были виноваты не меньше, чем он.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 января для Весов
Не вступайте в споры, даже если будете на сто процентов уверены в своей правоте: доказать ее вам все равно не удастся – ваш оппонент не станет прислушиваться к голосу разума, а вот нажить врага сможете вполне.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 января для Скорпионов
Неприятные воспоминания могут нахлынуть внезапно и испортить вам настроение на целый день: постарайтесь не дать им такого шанса – сосредоточьтесь на чем-нибудь приятном, оно есть в сегодняшнем дне.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 января для Стрельцов
Выбирая между прошлым и будущим, остановитесь на втором: даже если в том, что вы пережили, есть приятные моменты, их не удастся вернуть, поэтому делайте все, чтобы ваше будущее было еще счастливее.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 января для Козерогов
Знаки, которые будут посылать вам сегодня высшие силы, предостерегут от весьма неприятного события, поэтому обратите на них пристальное внимание и сделайте так, как они вам "советуют".
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 января для Водолеев
Обстоятельства нынешнего дня могут потребовать от вас молниеносного решения: прислушайтесь к тому, что скажет внутренний голос – первая мысль, которая придет в голову, окажется правильным ответом на вопрос.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 января для Рыб
День благоприятен для того, чтобы найти новую профессиональную нишу: поскольку прежняя перестала быть актуальной и уже не приносит доход, необходимо перестроиться – сегодня вы получите нужные "вводные".
Читайте также:
- 2023-й - год Черного Водяного Кролика: прогноз астролога
- Год Черного Водяного Кролика: что нам несет 2023-й
- Война или мир: прогноз известного астролога на 2023 год
- Зодиакальный гороскоп на 2023 год для всех 12 знаков
- Год Павлина: прогноз на 2023 по зороастрийскому календарю