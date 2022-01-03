Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от самоедства

День пассивной негативной энергетики, которая будет направлена не на внешний мир, а на внутреннее состояние человека.
Желательно отказаться от самокритики и ее крайней степени – самоедства, поскольку желающих указать нам на наши недостатки будет хватать и без нас, стало быть, нужно не ругать, а хвалить себя, всеми возможными способами повышая свою самооценку.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 января для Овнов
Необходимо максимально внимательно отнестись к своему здоровью: при малейших сигналах о заболеваниях, которые будет посылать организм, нужно сразу же обращаться к врачу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 января для Тельцов
Важно держать под контролем своим слова: резкое высказывание, брошенное нечаянно или невпопад, может обидеть близкого человека, а заглаживать вину придется долго и старательно.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 января для Близнецов
Главное, что необходимо сегодня демонстрировать в работе, – это характер: он понадобится для преодоления вероятных трудностей, пасовать перед ними нельзя – необходимо бороться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 января для Раков
Необходимо ненадолго – хотя бы на сегодняшний день – отказаться от свойственной вам мягкости и дать отпор тем, кто попробует вас обидеть, иначе отбиться от них не удастся.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 января для Львов
День благоприятен для работы, но – с одним условием: нельзя отвлекаться на пустые разговоры и переписку в мессенджерах, в противном случае отпущенная вам энергия будет потрачена впустую.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 января для Дев
Необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами – не вкладывать их в сомнительные предприятия, не давать в долг и даже тщательно пересчитывать полученную в магазинах сдачу.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 января для Весов
В этот день нужно отказаться от привычки выступать рефери в чужих конфликтах: велика вероятность, что враждующие стороны помирятся, а виноватым в своей ссоре объявят вас.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 января для Скорпионов
В этот день необходимо позаботиться не о других, а о себе: несмотря на то, что центром вашей Вселенной являются близкие и – особенно! – дети, небольшая доля эгоизма вам точно не повредит.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 января для Стрельцов
На критические замечания других людей нельзя отвечать взаимностью: нужно проявить терпение и с пониманием отнестись к чужим проблемам, которые заставляют окружающих говорить резкие слова.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 января для Козерогов
Лучшее средство от плохого настроения – работа: необходимо загрузить себя ею по самую макушку, тогда на плохие мысли и "пережевывание" событий прошлого не останется ни времени, ни сил.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 января для Водолеев
Ухаживая за внешностью, можно делать что угодно, а вот от стрижки необходимо отказаться: вместе с волосами можно лишиться хорошего настроения и необходимых для жизни и работы сил.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 января для Рыб
Важно избегать чрезмерной физической нагрузки: велик риск потратить все силы на работу, после чего их не останется даже на самые элементарные житейские дела.
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