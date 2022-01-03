Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от самоедства

Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от самоедства

День пассивной негативной энергетики, которая будет направлена не на внешний мир, а на внутреннее состояние человека.

Желательно отказаться от самокритики и ее крайней степени – самоедства, поскольку желающих указать нам на наши недостатки будет хватать и без нас, стало быть, нужно не ругать, а хвалить себя, всеми возможными способами повышая свою самооценку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 января для Овнов

Необходимо максимально внимательно отнестись к своему здоровью: при малейших сигналах о заболеваниях, которые будет посылать организм, нужно сразу же обращаться к врачу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 января для Тельцов

Важно держать под контролем своим слова: резкое высказывание, брошенное нечаянно или невпопад, может обидеть близкого человека, а заглаживать вину придется долго и старательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 января для Близнецов

Главное, что необходимо сегодня демонстрировать в работе, – это характер: он понадобится для преодоления вероятных трудностей, пасовать перед ними нельзя – необходимо бороться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 января для Раков

Необходимо ненадолго – хотя бы на сегодняшний день – отказаться от свойственной вам мягкости и дать отпор тем, кто попробует вас обидеть, иначе отбиться от них не удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 января для Львов

День благоприятен для работы, но – с одним условием: нельзя отвлекаться на пустые разговоры и переписку в мессенджерах, в противном случае отпущенная вам энергия будет потрачена впустую.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 января для Дев

Необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами – не вкладывать их в сомнительные предприятия, не давать в долг и даже тщательно пересчитывать полученную в магазинах сдачу.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 января для Весов

В этот день нужно отказаться от привычки выступать рефери в чужих конфликтах: велика вероятность, что враждующие стороны помирятся, а виноватым в своей ссоре объявят вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 января для Скорпионов

В этот день необходимо позаботиться не о других, а о себе: несмотря на то, что центром вашей Вселенной являются близкие и – особенно! – дети, небольшая доля эгоизма вам точно не повредит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 января для Стрельцов

На критические замечания других людей нельзя отвечать взаимностью: нужно проявить терпение и с пониманием отнестись к чужим проблемам, которые заставляют окружающих говорить резкие слова.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 января для Козерогов

Лучшее средство от плохого настроения – работа: необходимо загрузить себя ею по самую макушку, тогда на плохие мысли и "пережевывание" событий прошлого не останется ни времени, ни сил.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 января для Водолеев

Ухаживая за внешностью, можно делать что угодно, а вот от стрижки необходимо отказаться: вместе с волосами можно лишиться хорошего настроения и необходимых для жизни и работы сил.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 января для Рыб

Важно избегать чрезмерной физической нагрузки: велик риск потратить все силы на работу, после чего их не останется даже на самые элементарные житейские дела.

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