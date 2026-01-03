Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день, когда важно не идти на поводу у своих инстинктов

Гороскоп на 4 января / © Credits

Особенно важно не идти на поводу у своих инстинктов — необходимо соблюдать умеренность во всем, включая питание и чувственные удовольствия.

На работу — даже домашнюю — тоже набрасываться не стоит: особых успехов тут не предвидится, поэтому звезды советуют сосредоточиться на не самых значительных задачах.

Овен

Взаимопонимание, возникшее в отношениях с окружающими людьми, поможет урегулировать старые конфликты и избежать новых, которые еще вчера казались неизбежными, главное — откровенно говорить обо всем.

Телец

Энергии дня подходят для серьезной — возможно, генеральной — уборки, главная цель которой –найти вещи, которыми давно никто не пользуется и дать им новую жизнь — например, отдать на благотворительность.

Близнецы

Нельзя давать волю раздражительности, которая будет буквально преследовать вас в этот день, — легко будет обидеть человека — как близкого, так и постороннего, который совершенно этого не заслуживает.

Рак

Примириться с несовершенством и несправедливостью мира позволит творчество — причем, совершенно неважно, какое — профессиональное или самодеятельное, главное — настроится на связанную с ним позитивную волну.

Лев

Не стоит болезненно реагировать на слухи и сплетни за своей спиной — поскольку недоброжелатели только этого и добивается, лучшим способом огорчить будут ваши спокойствие и полная невозмутимость.

Дева

День категорически не подходит для принятия важных решений — не удастся объективно оценить все факторы «за» и «против», поэтому оно, скорее всего, окажется ошибочным, как и действия, которые в результате последуют.

Весы

Осторожными в высказываниях нужно быть всегда, но сегодня соблюдение этого правила особенно важно: велик риск выболтать тайну, которая ни при каких условиях не должна стать достоянием «общественности».

Скорпион

Даже если ваше превосходство над другими людьми имеет под собой реальные основания, не стоит демонстрировать его окружающим — вряд ли они придут в восторг от надменной манеры вашего поведения.

Стрелец

Очистить свою энергетику и избавиться от накопившегося за последнее время негатива можно будет, сделав неожиданный, но очень приятный другому человеку — в этот день очень важно подарить кому-нибудь радость.

Козерог

День благоприятен для поездок — рекомендуется отправляться как в путешествия, так и в важные командировки, обстоятельства на всем их протяжении будут складываться удачно — без препятствий и проволочек.

Водолей

Ответ на серьезный жизненный вопрос даст не разум. С которым вы, впрочем, и так нечасто советуетесь, интуиция — главное, вовремя к ней прислушаться, а то вы и ее легко можете проигнорировать и — ошибиться.

Рыбы

Очень важно сохранять душевное равновесие, не допуская зла ни в чем — ни в мыслях, ни в словах, не стоит проверять на себе, как действует закон бумеранга, которые в наше время не заставляет себя долго ждать.

