Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака: день хороших новостей

День кардинальных перемен во всех сферах жизни и связанных с ними давно ожидаемых и очень приятных новостей.
Главным врагом, который сегодня может помешать двигаться вперед, это легкомыслие – из-за него трудно будет сосредоточиться на принятия серьезных решений и просчитать все доводы за и против. От стремления отплатить плохо поступившему с нами человеку той же монетой – как заметил один литературный персонаж, "месть иссушает душу".
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 апреля для Овнов
День благоприятен для общения с родными людьми, которые в последнее время – как никогда раньше – страдают от невнимания с вашей стороны и, как следствие, одиночества – пусть они почувствуют, что нужны вам.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 апреля для Тельцов
Лишние траты сегодня не приветствуются: легко можно накупить абсолютно ненужных вещей, выбросив деньги на ветер – в буквальном смысле слова, что по нынешним временам, мягко говоря, нежелательно.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 апреля для Близнецов
Обращайте внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: там наверняка найдется ответ на вопрос. Который вы – пока что тщетно – пытаетесь решить в последнее время.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 апреля для Раков
Нежелательно брать – и давать – деньги в долг: как в первом, так и во втором случае с его возвратом могут возникнуть непредвиденные проблемы, что вряд ли вас порадует.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 апреля для Львов
Не стоит искать виноватых в своих собственных ошибках, которые привели к разнообразным проблемам: научитесь брать ответственность за свои поступки на себя, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 апреля для Дев
За качеством и свежестью продуктов необходимо следить всегда, но сегодня – особенно, слишком велик риск пищевых отравлений, с особой осторожностью необходимо относиться к приему лекарств.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 апреля для Весов
Нежелательно принимать участие в любых конфликтах, даже если вам будет казаться, что вы сражаетесь за благородное дело – все окажется далеко не так просто, как покажется вам на первый взгляд.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 апреля для Скорпионов
Любую критику – как несправедливую, так и справедливую – сегодня лучше пропускать мимо ушей: ничего, кроме плохого настроения и – как результат – заниженной самооценки, она вам не принесет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 апреля для Стрельцов
Советы, которые вы можете услышать от незнакомых людей, нужно, как говорят в таких случаях, делить на десять: в их словах будет мало рациональных мыслей, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 апреля для Козерогов
Велика вероятность того, что начальство заставит вас делать бесполезную работу, которую впоследствии отменит, поэтому не стоит сразу же хвататься за задание, которое вам поручат – имеет смысл немного подождать.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 апреля для Водолеев
Категорическим табу является плохое настроение и уж тем более уныние – оно не только является смертным грехом, но и лишает желания жить и работать в полную силу, что для нашего времени недопустимо.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 апреля для Рыб
Сегодня в вашей помощи будут нуждаться друзья, которым обязательно нужно ее оказать, тогда и они – в случае необходимости – не оставят вас без своей поддержки и участия.
Читайте также: