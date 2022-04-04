Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака: день хороших новостей

Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака: день хороших новостей

День кардинальных перемен во всех сферах жизни и связанных с ними давно ожидаемых и очень приятных новостей.

Главным врагом, который сегодня может помешать двигаться вперед, это легкомыслие – из-за него трудно будет сосредоточиться на принятия серьезных решений и просчитать все доводы за и против. От стремления отплатить плохо поступившему с нами человеку той же монетой – как заметил один литературный персонаж, "месть иссушает душу".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 апреля для Овнов

День благоприятен для общения с родными людьми, которые в последнее время – как никогда раньше – страдают от невнимания с вашей стороны и, как следствие, одиночества – пусть они почувствуют, что нужны вам.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 апреля для Тельцов

Лишние траты сегодня не приветствуются: легко можно накупить абсолютно ненужных вещей, выбросив деньги на ветер – в буквальном смысле слова, что по нынешним временам, мягко говоря, нежелательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 апреля для Близнецов

Обращайте внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: там наверняка найдется ответ на вопрос. Который вы – пока что тщетно – пытаетесь решить в последнее время.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 апреля для Раков

Нежелательно брать – и давать – деньги в долг: как в первом, так и во втором случае с его возвратом могут возникнуть непредвиденные проблемы, что вряд ли вас порадует.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 апреля для Львов

Не стоит искать виноватых в своих собственных ошибках, которые привели к разнообразным проблемам: научитесь брать ответственность за свои поступки на себя, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 апреля для Дев

За качеством и свежестью продуктов необходимо следить всегда, но сегодня – особенно, слишком велик риск пищевых отравлений, с особой осторожностью необходимо относиться к приему лекарств.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 апреля для Весов

Нежелательно принимать участие в любых конфликтах, даже если вам будет казаться, что вы сражаетесь за благородное дело – все окажется далеко не так просто, как покажется вам на первый взгляд.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 апреля для Скорпионов

Любую критику – как несправедливую, так и справедливую – сегодня лучше пропускать мимо ушей: ничего, кроме плохого настроения и – как результат – заниженной самооценки, она вам не принесет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 апреля для Стрельцов

Советы, которые вы можете услышать от незнакомых людей, нужно, как говорят в таких случаях, делить на десять: в их словах будет мало рациональных мыслей, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 апреля для Козерогов

Велика вероятность того, что начальство заставит вас делать бесполезную работу, которую впоследствии отменит, поэтому не стоит сразу же хвататься за задание, которое вам поручат – имеет смысл немного подождать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 апреля для Водолеев

Категорическим табу является плохое настроение и уж тем более уныние – оно не только является смертным грехом, но и лишает желания жить и работать в полную силу, что для нашего времени недопустимо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 апреля для Рыб

Сегодня в вашей помощи будут нуждаться друзья, которым обязательно нужно ее оказать, тогда и они – в случае необходимости – не оставят вас без своей поддержки и участия.

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