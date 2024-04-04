Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда невозможное станет возможным

День, который – в какой-то степени – можно считать волшебным, поскольку он часто делает невозможное возможным.
Правда, для этого необходимо соблюсти одно условие, которое для кого-то может показаться сложным, а для кого-то – простым: не стоит взваливать все на свои плечи – нужно дать звездам – или Высшим силам, если так больше нравится – поучаствовать в нашей судьбе: они не ошибутся и исполнят именно те желания, которые нам нужны. Во второй половине дня – благо, на календаре финал рабочей недели – необходимо уделить время пожилым родственникам: они ждут от нас тепла и внимания.
Овен
Выбирая между духовным и материальным началами, остановитесь на первом: вы и так слишком часто уделяете время – и внимание – хлебу насущному, практически не думая о духовной пище.
Телец
Чем бы вы ни собирались сегодня заниматься – профессиональными или домашними делами, начините с составления хотя бы приблизительного плана – он поможет избежать бесцельной и бессмысленной траты энергии.
Близнецы
Возможно, именно в этот день вам придется принять непростое, но важное решение, касающееся личной жизни: расставание с некогда любимым, но переставшим таковым быть человеком было вопросом времени.
Рак
Примирение со старым другом, с которым вас долгое время разделяла досадная и несправедливая ссора, станет возможным в этот день – главное, позабыть обиды и сделать шаг навстречу друг другу.
Лев
Приветствуются любые работы, которые будут направлены на благоустройство дома или квартиры: если пока нет возможности сделать полноценный ремонт, нужно хотя бы переклеить обои или освежить краску.
Дева
Цель далеко не всегда оправдывает средства – об этом стоит помнить в любое другое время, но сегодня – особенно: звезды предостерегают вас от слов и поступков, за которые впоследствии будет стыдно.
Весы
Кто бы ни обратился к вам за советом, не отказывайте, но и не давайте скоропалительных рекомендаций: сначала хорошенько взвесьте то, что хотите сказать, и только потом озвучивайте свои мысли.
Скорпион
Благотворительность бывает ко времени всегда, но в этот день особенно: оказанная сегодня окружающим людям помощь, приобретет двойную – а то и тройную – силу, что наилучшим образом скажется и на самом благодетеле.
Стрелец
Откажитесь от общения с токсичными людьми, которые используют любую возможность, чтобы "подпитаться" вашей энергией – подумайте о том, что вам она нужна не меньше – а то и больше, чем другим.
Козерог
Несмотря на присущий вам трудоголизм, сегодня необходимо отказаться от активной деятельности – отдых необходим не только для удовольствия, но и для восстановления сил –в начале новой недели они вам понадобятся.
Водолей
Не стремитесь справиться со всеми делами самостоятельно – при необходимости не только можно, но и нужно обращаться за помощью к тем, кто в состоянии ее оказаться – потом вы с ними сочтётесь.
Рыбы
День необходимо посвятить близким людям – друзьям и семье: постарайтесь найти время для того, чтобы побыть с ними – погулять в парке, выпить кофе, побеседовать, повспоминать былые – разумеется, прекрасные – времена.
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