Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно расслабиться и отдохнуть 

День, когда не стоит делать лишние телодвижения – в суете и спешке не удастся сделать ничего толкового.

Активные действия успеха не принесут, поэтому – если, конечно, это окажется возможным – нужно расслабиться и отдохнуть. Сегодня также стоит избегать всего, что так или иначе "приземляет" нас, и материальным ценностям – хотя бы в это время – желательно предпочитать духовные.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 апреля для Овнов

Сегодня вы будете довольны как собой, так и окружающим вас миром: надо признать, что основания для такой гармонии у вас будет – любое дело, за которое вы возьметесь, быстро сладится и принесет ожидаемые результаты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 апреля для Тельцов

Велика вероятность того, что окружающие вас люди будут сознательно идти на конфликт: звезды советуют "обезвредить" их при помощи чувства юмора или просто игнорировать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 апреля для Близнецов

Раздражительность, которую вы можете испытывать сегодня, вымотает вас, лишив сил и энергии, необходимой для работы, поэтому лучше сдерживаться и не обращать внимания на то, что не нравится.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 апреля для Раков

Плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, будет вызвано состоянием Луны, поэтому самое важное – максимально минимизировать его, лучше всего занявшись любимым делом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 апреля для Львов

Постарайтесь спланировать день таким образом, чтобы все важные дела успеть завершить до обеда – после обеда вторая половинка может потребовать уделить ей внимание и отказа не примет.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 апреля для Дев

День категорически не подходит для решительных шагов – они на сто процентов окажутся неудачными, поэтому старт важного проекта или объяснение в любви лучше перенести на другое время.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 апреля для Весов

Самое главное сегодня – удерживать душевное равновесие и не допускать плохих пожеланий в адрес других людей: если вам покажется, что вы столкнулись с чем-то неприятным, переключите внимание на позитив.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 апреля для Скорпионов

Посвятите день исправлению совершенных ранее ошибок – как профессиональных, так и личных: если вам удастся учесть все свои промахи, можно будет начать жизнь с чистого листа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 апреля для Стрельцов

Не давайте втянуть себя в решение чужих проблем – это может привести к нежелательным для вас результатам, когда вы неожиданно для себя вместо помощника превратитесь в виноватого.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 апреля для Козерогов

Таким трудоголикам, как вы, сложно будет отказаться от работы в пользу отдыха, поэтому, если будет совсем невмоготу, займитесь наведением порядка в доме или вспомните о своем хобби.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 апреля для Водолеев

Необходимо бережливо и ответственно отнестись к своему здоровью: всех дел все равно не переделаешь, поэтому не стоит работать за двоих – кроме перенапряжения, других результатов такой режим не даст.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 апреля для Рыб

Уделите максимум внимания близкому человеку – сегодня ему особенно важно почувствовать, что вы не только любите его, но и готовы заботиться о нем в любых обстоятельствах.

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