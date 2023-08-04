Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно посмотреть на себя со стороны

День, когда каждый из нас получит возможность посмотреть на себя как будто бы со стороны – с критической точки зрения.
Это даст возможность оценить не только себя самого – своих положительных и отрицательных качеств, так и ситуации, в которой мы оказались в данный конкретный момент, что позволит сделать важные выводы и улучшить свое положение.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 августа для Овнов
Представители вашего знака могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но – при одном условии: нужно верить в себя и свои силы, в противном случае вряд ли удастся достичь успеха.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 августа для Тельцов
Финансовый успех может настичь представителей вашего знака, несмотря на выходной: возможно, именно сегодня вам вернут давний долг или сделают ценный подарок, на который вы и не рассчитывали.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 августа для Близнецов
У горьких мыслей, которые одолевают вас в последнее время, к сожалению, есть основания, но их вполне можно перекрыть позитивными эмоциями, которых сегодня будет у вас предостаточно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 августа для Раков
Представители вашего знака не очень сильны в искусстве торговли, тем приятнее окажется сегодня тот факт, что им удастся что-то очень выгодно продать или купить – воспользуйтесь выпадающим шансом.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 августа для Львов
День благоприятен для серьезных разговоров любого характера, но поскольку речь идет о выходном дне, они, скорее всего, будут иметь личный характер – можно обсудить важные вопросы с близким человеком.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 августа для Дев
В последнее время вы много работаете и мало отдыхаете, поэтому желательно воспользоваться выходным днем по прямому назначению – расслабиться и восстановить необходимые для успешной деятельности силы.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 августа для Весов
Сегодня звезды разрешают вам рисковать – правда, с одним условием: не стоит совершать поступки, возможные последствия которых вы не можете ни предвидеть, ни предсказать – это чревато неудачей.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 августа для Скорпионов
Сегодня нежелательно посещать парикмахерскую: стрижка и окрашивание волос – особенно в светлые тона – может не самым лучшим образом сказаться на психическом здоровье и даже довести до депрессии.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 августа для Стрельцов
Несмотря на выходной, можно приступать к реализации самых смелых – в том числе, и профессиональных – планов: не стоит упускать возможность, которая позволит сделать серьезный карьерный рывок.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 августа для Козерогов
Почувствовав недомогание, обратитесь за советом к врачу: сегодня – впрочем, как и всегда – категорически не рекомендуется заниматься самолечением – оно чревато серьезными последствиями.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 августа для Водолеев
Необходимо избегать конфликтов в отношениях с любимым человеком: даже незначительная размолвка может иметь серьезные последствия, поэтому важно идти навстречу друг другу.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 августа для Рыб
Необходимую вам помощь, какой бы жизненной сферы она ни касалась, окажут окружающие вас люди – причем, даже те, с которым вас не связывают родственные или дружественные отношения.
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