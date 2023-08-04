Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно посмотреть на себя со стороны

День, когда каждый из нас получит возможность посмотреть на себя как будто бы со стороны – с критической точки зрения.

Это даст возможность оценить не только себя самого – своих положительных и отрицательных качеств, так и ситуации, в которой мы оказались в данный конкретный момент, что позволит сделать важные выводы и улучшить свое положение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 августа для Овнов

Представители вашего знака могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но – при одном условии: нужно верить в себя и свои силы, в противном случае вряд ли удастся достичь успеха.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 августа для Тельцов

Финансовый успех может настичь представителей вашего знака, несмотря на выходной: возможно, именно сегодня вам вернут давний долг или сделают ценный подарок, на который вы и не рассчитывали.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 августа для Близнецов

У горьких мыслей, которые одолевают вас в последнее время, к сожалению, есть основания, но их вполне можно перекрыть позитивными эмоциями, которых сегодня будет у вас предостаточно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 августа для Раков

Представители вашего знака не очень сильны в искусстве торговли, тем приятнее окажется сегодня тот факт, что им удастся что-то очень выгодно продать или купить – воспользуйтесь выпадающим шансом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 августа для Львов

День благоприятен для серьезных разговоров любого характера, но поскольку речь идет о выходном дне, они, скорее всего, будут иметь личный характер – можно обсудить важные вопросы с близким человеком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 августа для Дев

В последнее время вы много работаете и мало отдыхаете, поэтому желательно воспользоваться выходным днем по прямому назначению – расслабиться и восстановить необходимые для успешной деятельности силы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 августа для Весов

Сегодня звезды разрешают вам рисковать – правда, с одним условием: не стоит совершать поступки, возможные последствия которых вы не можете ни предвидеть, ни предсказать – это чревато неудачей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 августа для Скорпионов

Сегодня нежелательно посещать парикмахерскую: стрижка и окрашивание волос – особенно в светлые тона – может не самым лучшим образом сказаться на психическом здоровье и даже довести до депрессии.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 августа для Стрельцов

Несмотря на выходной, можно приступать к реализации самых смелых – в том числе, и профессиональных – планов: не стоит упускать возможность, которая позволит сделать серьезный карьерный рывок.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 августа для Козерогов

Почувствовав недомогание, обратитесь за советом к врачу: сегодня – впрочем, как и всегда – категорически не рекомендуется заниматься самолечением – оно чревато серьезными последствиями.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 августа для Водолеев

Необходимо избегать конфликтов в отношениях с любимым человеком: даже незначительная размолвка может иметь серьезные последствия, поэтому важно идти навстречу друг другу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 августа для Рыб

Необходимую вам помощь, какой бы жизненной сферы она ни касалась, окажут окружающие вас люди – причем, даже те, с которым вас не связывают родственные или дружественные отношения.

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