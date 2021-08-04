Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно устраивать праздники

Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно устраивать праздники

Неоднозначный день, который, с одной стороны, способствует безмятежному настроению, а с другой – призывает быть настороже.

а это время можно планировать любые праздничные мероприятия – от дня рождения до свадьбы, главное, в любом случае не терять контроль над ситуацией, в противном случае что-то может пойти не так и эмоциональный всплеск обернется разочарованием.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 5 августа для Овнов

Постарайтесь свести до минимума любую, даже незначительную, физическую нагрузку – во избежание травмы не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести и делать резкие движения.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 5 августа для Тельцов

Решение важных вопросов, даже если вам будет казаться, что они требуют немедленного и безотлагательного вмешательства, лучше отложить – на самом деле они вполне могут подождать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 5 августа для Близнецов

Перепады настроения, свойственные вам в этот день, сделают вашу и без того неоднозначную натуру сложной вдвойне – чтобы не рассориться к окружающими, желательно свести общение с ними к минимуму.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 5 августа для Раков

Залог успеха в этот день – прямолинейное движение к цели, которую вы себе наметили: метание из стороны в сторону и уж тем более "шаг вперед и два назад" ожидаемого результата не дадут.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 5 августа для Львов

Любые цели – как профессиональные, так и личные – в этот день достигаются только честным путем – обман и подтасовка фактов, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 5 августа для Дев

Пополнить запас иссякшей к этому времени позитивной энергии, можно общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке, – прежде всего маленькими детьми и любимыми домашними животными.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 5 августа для Весов

Не самый удачный день для реализации новых проектов – все изначально пойдет не так, как задумывалось, поэтому от хорошей идеи придется отказаться, лучше довести до ума уже начатые, но не законченные дела.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 5 августа для Скорпионов

Сегодня необходимо действовать в соответствии с известной пословицей о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих: хотите праздника? Организуйте его себе сами, это не так сложно, как кажется.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 5 августа для Стрельцов

Работа над новым проектом, о котором вы давно мечтали, но не знали, с какой стороны к нему подступиться, должна начаться с первого – пусть и небольшого – шага, помните, что дорогу осилит идущий.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 5 августа для Козерогов

День, когда необходимо тщательно сдерживать свои негативные эмоции – с таким закрытым и сдержанным человеком, как вы, они, будучи выпущенными наружу, могут сыграть злую шутку.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 5 августа для Водолеев

На предложение руки и сердца, которое возможно сегодня, желательно ответить согласием – отношения, завязавшиеся в это время, обещают быть не только продолжительными, но и счастливыми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 5 августа для Рыб

Любые деловые контракты и сделки, над подготовкой которых вы будете работать в этот день, обещают принести солидные дивиденды – правда, отсроченные по времени, так что придется потерпеть.

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