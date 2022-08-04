Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда скандалы будут возникать на каждом шагу

День, когда силы зла обретают особенную силу, а их "представители" начинают "охотиться" на людей.

Даже самые спокойные и уравновешенные люди могут неожиданно для других, да и самих себя – к счастью, только на время – превратиться в настоящих демонов, а ссоры и скандалы будут возникать на каждом шагу буквально из ничего. Необходимо соблюдать максимальную осторожность во всем – от перехода улицы, когда необходимо внимательно смотреть по сторонам, до использования кухонных приборов – прежде всего ножей. Не стоит общаться с незнакомыми людьми – это может привести к непредсказуемым и неприятным последствиям.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 августа для Овнов

Не стоит принимать близко к сердцу сны нынешней ночи: при всей своей мрачности они не будут иметь никакого отношения к реальности, поэтому считать их вещими – большая ошибка.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 августа для Тельцов

Негативные эмоции, которые вы можете испытывать в этот день, вытянут из вас всю энергию, поэтому, чтобы не лишиться сил, необходимо переключиться на что-то позитивное – оно уравновесит ваше внутреннее состояние.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 августа для Близнецов

Внутреннюю тревогу, которую вы будете испытывать с самого утра, можно будет вылечить, общаясь с приятными вам людьми: позвоните лучшей подруге – разговор с ней настроит вас на оптимистический лад.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 августа для Раков

Велика вероятность того, что окружающие будут пытаться сбить вас с делового настроя и мешать вам сделать все то, что вы на сегодня запланировали, поэтому день лучше провести в одиночестве.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 августа для Львов

Не верьте тому, что о близком вам человек скажут сегодня "доброжелатели" – прежде чем принимать их слова близко к сердцу, задайте себе простой вопрос: почему они хотят опорочить его в ваших глазах.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 августа для Дев

На недоброжелательные выпады со стороны близких людей или друзей, которые возможны в этот день, лучше не реагировать – в противном случае ваши отношения могут испортиться всерьез и надолго.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 августа для Весов

Если у вас есть дела, которые вы в свое время отложили, что называется, на потом, сегодня прекрасный день для того, чтобы наконец-то их разгрести: освободившееся место тут же займут перспективные и выгодные проекты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 августа для Скорпионов

Энергии в этот день у вас будет много, поэтому – чтобы она не вырвалась из-под контроля – важно направить ее в мирное русло – на решение важных профессиональных или бытовых вопросов.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 августа для Стрельцов

Окружающие, зная о присущей вам вспыльчивости, могут провоцировать вас на эмоциональную вспышку и, как следствие, неадекватное поведение – постарайтесь им не поддаваться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 августа для Козерогов

День благоприятен для очищения – как на физическом, так и на моральном уровне: можно сеть на диету, медитировать, слушать хорошую музыку или читать классическую литературу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 августа для Водолеев

Тревожные мысли, которые могут преследовать вас в течение дня, – не более чем негативное влияние Луны, которое уже завтра сойдет на нет, поэтому не стоит делать из своих переживаний трагедию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 августа для Рыб

Недовольство собой и окружающими, которое вы можете почувствовать сегодня, не имеет ничего общего с реальностью, поэтому желательно вспомнить о своих достижениях – они отметут все сомнения.

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