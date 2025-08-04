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Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда важно провести работу над ошибками
День, когда мы будем часто испытывать ощущение дежа-вю, когда покажется, что нечто подобное с нами уже происходило.
Такие ситуации будут даны для того, чтобы, условно говоря, вернуть прошлое и исправить совершенную в нем ошибку.
Главное, в это время — провести анализ случившегося и больше никогда эту оплошность не повторять. Вероятны также встречи с людьми, которых мы когда-то знали — а, возможно, и любили, но очень давно не видели.
Овен
Несмотря на начало рабочей недели, не стоит браться за новые дела, не завершив старых, иначе вы не сможете двигаться вперед с необходимой скоростью и список недоработок увеличится еще на один пункт.
Телец
Не стоит все время жить воспоминаниями, какими бы приятными они ни были: необходимо — наконец-то! — найти в себе силы закрыть «дверь» в прошлое и жить сегодняшним днем, в котором тоже есть много хорошего.
Близнецы
Представителям вашего знака, в отличие от других, общение с друзьями лучше перенести на другой день — может дать о себе знать старый, не до конца урегулированный конфликт, который приведет к новой ссоре.
Рак
Возможно солидное финансовое поступление — например, возвращение старого долга или предложение занять новую должность с хорошей зарплатой, которое вы совершенно неожиданно получите в этот день.
Лев
С плохим настроением, которое может омрачить нынешний день, можно — и нужно! — бороться всеми доступными вам способами, иначе оно испортит вам замечательный день и не даст достичь поставленной цели.
Дева
Для вас события нынешнего дня станут в какой-то степени пророческими: они дадут понять, насколько правильным был выбор, который вы сделали в недавнем прошлом, и по своей ли дороге идете по жизни вообще.
Весы
Не стоит понапрасну убеждать других людей в правоте собственной точки зрения — они все равно с завидным упорством останутся при своем мнении, а вы только напрасно потратите время, силы и красноречие.
Скорпион
Необходимо исключить негативные мысли и — особенно! — воспоминания: прошедшее не имеет над вами силы, поэтому былые события должны остаться в прошлом, нельзя позволять им отравлять ваше настоящее.
Стрелец
Встреча с человеком, которого вы когда-то любили, но потеряли, даст вам понять, что, возможно, чувства к нему еще теплятся где-то в глубине души — возможно, стоит дать вашим отношениям еще один шанс на существование.
Козерог
День идеально подходит для творчества, поэтому даже тем, чья профессия никоим образом с ним не связана, стоит проявлять креатив в своих занятиях — даже готовить, стирать и убирать в доме можно артистично.
Водолей
Несмотря на рабочий день, найдите хотя бы немного времени для своего хобби: если вы будете внимать ему больше времени, совершенствуясь в этом деле, оно может стать основным — бюджетообразующим — занятием.
Рыбы
К предложению занять новую должность, о которой вы мечтали давно, вероятному в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием — оно может в корне изменить всю вашу нынешнюю жизнь.
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