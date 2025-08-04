Гороскоп на 5 августа для всех знаков Зодиака: день, когда важно провести работу над ошибками

Гороскоп на 5 августа / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Такие ситуации будут даны для того, чтобы, условно говоря, вернуть прошлое и исправить совершенную в нем ошибку.

Главное, в это время — провести анализ случившегося и больше никогда эту оплошность не повторять. Вероятны также встречи с людьми, которых мы когда-то знали — а, возможно, и любили, но очень давно не видели.

Овен

Несмотря на начало рабочей недели, не стоит браться за новые дела, не завершив старых, иначе вы не сможете двигаться вперед с необходимой скоростью и список недоработок увеличится еще на один пункт.

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Телец

Не стоит все время жить воспоминаниями, какими бы приятными они ни были: необходимо — наконец-то! — найти в себе силы закрыть «дверь» в прошлое и жить сегодняшним днем, в котором тоже есть много хорошего.

Близнецы

Представителям вашего знака, в отличие от других, общение с друзьями лучше перенести на другой день — может дать о себе знать старый, не до конца урегулированный конфликт, который приведет к новой ссоре.

Рак

Возможно солидное финансовое поступление — например, возвращение старого долга или предложение занять новую должность с хорошей зарплатой, которое вы совершенно неожиданно получите в этот день.

Лев

С плохим настроением, которое может омрачить нынешний день, можно — и нужно! — бороться всеми доступными вам способами, иначе оно испортит вам замечательный день и не даст достичь поставленной цели.

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Дева

Для вас события нынешнего дня станут в какой-то степени пророческими: они дадут понять, насколько правильным был выбор, который вы сделали в недавнем прошлом, и по своей ли дороге идете по жизни вообще.

Весы

Не стоит понапрасну убеждать других людей в правоте собственной точки зрения — они все равно с завидным упорством останутся при своем мнении, а вы только напрасно потратите время, силы и красноречие.

Скорпион

Необходимо исключить негативные мысли и — особенно! — воспоминания: прошедшее не имеет над вами силы, поэтому былые события должны остаться в прошлом, нельзя позволять им отравлять ваше настоящее.

Стрелец

Встреча с человеком, которого вы когда-то любили, но потеряли, даст вам понять, что, возможно, чувства к нему еще теплятся где-то в глубине души — возможно, стоит дать вашим отношениям еще один шанс на существование.

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Козерог

День идеально подходит для творчества, поэтому даже тем, чья профессия никоим образом с ним не связана, стоит проявлять креатив в своих занятиях — даже готовить, стирать и убирать в доме можно артистично.

Водолей

Несмотря на рабочий день, найдите хотя бы немного времени для своего хобби: если вы будете внимать ему больше времени, совершенствуясь в этом деле, оно может стать основным — бюджетообразующим — занятием.

Рыбы

К предложению занять новую должность, о которой вы мечтали давно, вероятному в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием — оно может в корне изменить всю вашу нынешнюю жизнь.

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