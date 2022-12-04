Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда выгодно делать добрые дела

День, когда выгодно заниматься благотворительностью: она принесет добро как тем, на кого направлена, так и тем, от кого исходит.

В общении с окружающими людьми могут возникнуть недоразумения – не стоит обращать на них внимания и уж тем более нежелательно делать из мухи слона, превращая любую мелочь в повод для серьезного и продолжительного конфликта. Самое непродуктивное чувство сегодня – жалость к самому себе: она переключит внимание и не даст сделать даже половину от запланированного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 декабря для Овнов

Кое-кто из окружающих может быть настроен по отношению к вам агрессивным – можно даже сказать, воинственным – образом: не поддавайтесь на провокации – сохраняйте спокойное состояние духа.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 декабря для Тельцов

Не стоит верить на слово тем, кто захочет опорочить в ваших глазах близкого вам человека – услышав о нем что-то неприятное, задайте себе один-единственный вопрос: какую цель преследует говорящий?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 декабря для Близнецов

Возможно, события нынешнего дня покажутся вам не слишком приятными – не спешите с выводами, вполне возможно, что уже завтра вы измените свое мнение с негативного на позитивное.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 декабря для Раков

Начав работать над каким-то делом, постарайтесь не охладеть к нему до вечера: отказавшись от него, вы потеряете редкую возможность продемонстрировать "товар" – то есть, свои таланты и способности – лицом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 декабря для Львов

Не стесняйтесь показывать близким людям, как сильно вы их любите: возможно, в последнее время вы вели себя, мягко говоря, настолько сдержанно, что они успели усомниться в ваших чувствах.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 декабря для Дев

Измените вектор своей любви и заботы с себя на окружающий вас мир: возможно, кто-то из находящихся рядом людей – старушка-соседка или ребенок из неблагополучной семьи – нуждаются в них больше, чем вы сами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 декабря для Весов

Не стоит приступать к реализации наполеоновских планов, составленных накануне: сегодня нужно расчистить для них стартовую площадку – завершить уже начатые, но незавершенные дела.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 декабря для Скорпионов

Помиритесь с теми, кого обидели, даже если вы уверены, что они сами виноваты в произошедшем: с вас, как говорится, корона не упадет, а они будут благодарны за то, что вы нашли в себе силы сделать шаг навстречу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 декабря для Стрельцов

Проявляйте терпение по отношению к окружающим вас людям, особенно если речь будет идти о тех, кто вам близок и дорог: возможно, они будут сегодня совершенно невыносимы, но других родных у вас все равно нет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 декабря для Козерогов

Как бы вы ни были заняты, не отталкивайте тех, кто обратится к вам за теплом и сочувствием: переступив через нежелание тратить время на их проблемы, вы впоследствии поблагодарите себя за чуткость и отзывчивость.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 декабря для Водолеев

Начало недели – не время для отдыха, но, если вы почувствуете, что устали, просто смените род занятий – например, смените умственный труд на физический, а через некоторое время сделайте наоборот.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 декабря для Рыб

Определяясь с нагрузкой на сегодняшний день, выбирайте занятия, которые потребуют минимум усилий и напряжения – так вам удастся не устать и одновременно ничего не испортить.

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