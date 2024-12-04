Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака: день перемен, которые улучшат качество нашей жизни

Главное – не бояться пертурбаций, все равно избежать их не удастся, поэтому лучше подумать, как обратить происходящее к собственной пользе. Не менее важно сегодня – не торопиться с действиями: над каждым своим шагом необходимо хорошо подумать и только потом – делать его, иначе легко совершить досадную – и, что немаловажно – непоправимую ошибку.

Всеми силами нужно противиться желанию кому-нибудь отомстить% велика вероятность попасть в собственноручно «вырытую яму».

Овен

День – или хотя бы его часть – необходимо посвятить близким и любимым людям: особенно важно уделить внимание пожилым родственникам и маленьким детям, проведя с ними как можно больше времени.

Телец

Как бы ни обстояли ваши финансовые дела, постарайтесь не транжирить деньги направо и налево: слишком велика вероятность потратить значительную сумму на вещи, которые будут пылиться в шкафу.

Близнецы

Не стоит принимать кардинальные решения, опираясь только на свое мнение – оно может оказаться ошибочным: постарайтесь подстраховаться и посоветоваться с кем-то из близких, которым вы безоговорочно доверяете.

Рак

Постарайтесь простить близкого вам человека, даже он совершил поступок, который вы считаете недостойным: он и сам давно осознал свою неправоту, но вернуть время назад и все исправить, увы, уже не может.

Лев

Как ни банально это прозвучит, но вам не стоит откладывать на завтра то, что не только можно, но и нужно сделать сегодня: отложив свои действия на потом, вы упустите на редкость благоприятный момент.

Дева

Почувствовав, что плохое настроение все больше и больше затягивает вас в воронку пессимизма, попробуйте противостоять ему, занявшись любимым делом – например, наведите порядок в шкафах.

Весы

Решив под влиянием эмоций разорвать отношения с любимым человеком, остановитесь и хорошо подумайте, не торопитесь ли вы: после ссоры всегда наступает примирение, а после расставания невозможно все вернуть.

Скорпион

Не стоит, образно говоря, с разбега бросаться в объятия человека из прошлого, который появится в вашей жизни в это время: скорее всего, он преследует корыстные цели – ему что-то от вас нужно.

Стрелец

Не стоит хвататься за все профессиональные задачи сразу – в таком случае вы рискуете не преуспеть ни в одной из них, к тому же, неплохо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, и найти время для отдыха.

Козерог

День не обещает неприятных сюрпризов – скорее всего, он пройдет спокойно и без происшествий, что необходимо использовать для того, чтобы без нервотрепки справиться со всеми рабочими задачами.

Водолей

На улице – и, особенно, в общественном транспорте – необходимо соблюдать максимальную осторожность, в противном случае, вернувшись домой, вы рискуете не обнаружить в сумке или карманах ценных вещей.

Рыбы

День – особенно вторая его половина – благоприятное время для романтического свидания: удастся не только приятно провести время с любимым человеком, но и перевести отношения на новый уровень.

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