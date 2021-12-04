Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака: день повышенной раздражительности

День начнется с повышенной эмоциональности и раздражительности.
Но уже после обеда сменится деловой активностью, которую звезды советуют использовать для активного отдыха: занятий спортом и прогулок быстрым шагом, что самым благоприятным образом скажется на самочувствии. Необходимо уделить внимание детям – особенно подросткам, чтобы впоследствии не жалеть об упущенных воспитательных возможностях.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 декабря для Овнов
Если и в выходной день совсем нельзя обойтись без работы, желательно сосредоточиться на начатых ранее, но пока еще не завершенных делах, приступать к реализации новых не стоит – они не заладятся.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 декабря для Тельцов
Свидания и встречи с друзьями, несмотря на выходной, рекомендуется перенести на другой день – отсутствие взаимопонимания может стать причиной не только мелких ссор, но и серьезных размолвок.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 декабря для Близнецов
Каким бы плохим ни было настроение, ни в коем случае нельзя срывать его на окружающих людях – ни посторонних, случайно подвернувшихся под руку, ни тем более родных, беззащитных перед вашей агрессией.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 декабря для Раков
От любых расчетов, даже если идет всего лишь о планировании семейного бюджета на следующую неделю, в этот день лучше отказаться – велика вероятность небольшой, но досадной ошибки.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 декабря для Львов
Представителям знака, вне зависимости от пола, звезды рекомендуют позаботиться о смене имиджа – нужно подготовиться к тому, что в ближайшее время их часто будут встречать исключительно "по одежке".
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 декабря для Дев
Умственная деятельность в этот день ожидаемых результатов не даст, поэтому стоит переключиться на физическую – например, затеять генеральную уборку или большую стирку.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 декабря для Весов
Возможно, это прозвучит странно, но сегодня не стоит вступать в конфликты на стороне слабых и обиженных – по факту они могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 декабря для Скорпионов
Свободное время этого дня звезды рекомендуют потратить с пользой для здоровья – заняться спортом, посетить бассейн или просто погулять на свежем воздухе – в ближайшем парке или сквере.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 декабря для Стрельцов
Ни в коем случае нельзя позволять эмоциям взять верх над выдержкой и здравым смыслом, в противном случае на добрых и хороших отношениях с окружающими можно будет поставить крест.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 декабря для Козерогов
Стоит воздержаться от двусмысленных шуток и критических замечаний в адрес друзей и особенно близких – они могут затаить обиду и отомстить в самый неожиданный момент.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 декабря для Водолеев
Не стоит принимать решение о переходе на новую работу – предложения, полученные сегодня, могут показаться выгодными только на первый взгляд, при более внимательном изучении обнаружатся подводные камни.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 декабря для Рыб
Хватаясь за все домашние дела сразу, можно не сделать ни одного, поэтому сначала необходимо определиться с приоритетами и только после этого – начинать действовать.
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