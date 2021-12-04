Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака: день повышенной раздражительности

Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака: день повышенной раздражительности

День начнется с повышенной эмоциональности и раздражительности.

Но уже после обеда сменится деловой активностью, которую звезды советуют использовать для активного отдыха: занятий спортом и прогулок быстрым шагом, что самым благоприятным образом скажется на самочувствии. Необходимо уделить внимание детям – особенно подросткам, чтобы впоследствии не жалеть об упущенных воспитательных возможностях.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 декабря для Овнов

Если и в выходной день совсем нельзя обойтись без работы, желательно сосредоточиться на начатых ранее, но пока еще не завершенных делах, приступать к реализации новых не стоит – они не заладятся.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 декабря для Тельцов

Свидания и встречи с друзьями, несмотря на выходной, рекомендуется перенести на другой день – отсутствие взаимопонимания может стать причиной не только мелких ссор, но и серьезных размолвок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 декабря для Близнецов

Каким бы плохим ни было настроение, ни в коем случае нельзя срывать его на окружающих людях – ни посторонних, случайно подвернувшихся под руку, ни тем более родных, беззащитных перед вашей агрессией.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 декабря для Раков

От любых расчетов, даже если идет всего лишь о планировании семейного бюджета на следующую неделю, в этот день лучше отказаться – велика вероятность небольшой, но досадной ошибки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 декабря для Львов

Представителям знака, вне зависимости от пола, звезды рекомендуют позаботиться о смене имиджа – нужно подготовиться к тому, что в ближайшее время их часто будут встречать исключительно "по одежке".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 декабря для Дев

Умственная деятельность в этот день ожидаемых результатов не даст, поэтому стоит переключиться на физическую – например, затеять генеральную уборку или большую стирку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 декабря для Весов

Возможно, это прозвучит странно, но сегодня не стоит вступать в конфликты на стороне слабых и обиженных – по факту они могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 декабря для Скорпионов

Свободное время этого дня звезды рекомендуют потратить с пользой для здоровья – заняться спортом, посетить бассейн или просто погулять на свежем воздухе – в ближайшем парке или сквере.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 декабря для Стрельцов

Ни в коем случае нельзя позволять эмоциям взять верх над выдержкой и здравым смыслом, в противном случае на добрых и хороших отношениях с окружающими можно будет поставить крест.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 декабря для Козерогов

Стоит воздержаться от двусмысленных шуток и критических замечаний в адрес друзей и особенно близких – они могут затаить обиду и отомстить в самый неожиданный момент.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 декабря для Водолеев

Не стоит принимать решение о переходе на новую работу – предложения, полученные сегодня, могут показаться выгодными только на первый взгляд, при более внимательном изучении обнаружатся подводные камни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 декабря для Рыб

Хватаясь за все домашние дела сразу, можно не сделать ни одного, поэтому сначала необходимо определиться с приоритетами и только после этого – начинать действовать.

Читайте также: