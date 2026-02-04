- Дата публикации
Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день отрицательной энергетики
День, когда даже воздух заряжен отрицательной энергией, а его символ — паучья сеть — говорит о возможности стать жертвой обмана.
Любые предложения делового — профессионального и финансового — или личного свойства, сделанные в это время, какими бы привлекательными они ни показались на первый взгляд, на самом деле окажутся мошенническими. Нельзя позволять другим людям использовать себя в корыстных целях, а уж как это сделать, каждый должен решать сам.
Овен
Идеи, которые в этот день могут прийти в голову, с большой долей вероятности окажутся фантастически невыполнимыми, поэтому не стоит рассматривать их всерьез — так вы только бесцельно потратите время.
Телец
Избегайте общения с токсичными людьми, «питающихся» чужими отрицательными эмоциями, если в вашем окружении таковые есть, лучше сегодня — как, впрочем, и в любой другой день — проигнорировать их.
Близнецы
Не стоит соглашаться на предложение быстро — и, главное, ничего для этого не делая — заработать солидную сумму денег: скорее всего, вас обманывают, скрывая за красивыми словами бесполезные — и даже опасные — действия.
Рак
Не стоит делать за других их работу, даже если речь будет идти о пустяке, в котором в другое время было бы трудно отказать, — не создавайте прецедент, из-за которого вас начнут использовать как безотказную рабочую силу.
Лев
День, когда стоит остерегаться новых знакомств: велика вероятность того, что человек, который появится в вашей жизни, преследует собственные — исключительно корыстные — цели, оставляя вам незавидную роль жертвы.
Дева
День, когда нежелательно не только тратить, но даже просто брать в руки деньги — это может стать плохой приметой, в соответствии с которой ваши финансовые дела в скором времени могут серьезно пошатнуться.
Весы
Вас должно насторожить упорство, с которым кто-то из окружающих будет навязывать вам свою точку зрения и, как следствие, чуждую вам линию поведения — задумайтесь о том, в чем в данном случае состоит его интерес.
Скорпион
Сегодня вам нежелательно кому-то что-то обещать: обстоятельства неожиданно могут сложиться так, что сдержать слово окажется объективно невозможным, а это плохо скажется на отношения с этим человеком.
Стрелец
Даже если вам очень сильно захочется пройтись по магазинам, откажите себе в этом удовольствии — слишком велик риск потратить значительную сумму денег на целый ворох вещей, в которых нет никакой необходимости.
Козерог
Каким бы привлекательным и обаятельный ни показался вам новый знакомый, не стоит верить его словам безоговорочно — вряд ли он настолько доброжелательно настроен по отношению к вам, как это может показать.ся
Водолей
Желательно избегать общения с людьми из прошлого — ничего кроме бессмысленных сожалений: то, что осталось только в виде воспоминании, вернуть нельзя, а значит, и переживать по этому поводу не стоит.
Рыбы
Романтическое свидание, даже если оно было заранее назначено вами на сегодняшний день, лучше перенести на другое время — возникшие разногласия могут привести к обидам, которые долго не удастся загладить.
