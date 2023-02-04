Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день абсолютной гармонии

Время, когда в мире все слажено и уравновешено – царит абсолютная гармония, которая позитивно отражается на душевном равновесии.

Однако в этом и слабость нынешнего дня – его позитив очень тонкий и уязвимый, его легко нарушить не только злыми делами и словами, но и чересчур громкими звуками – например, повышенным тоном. Он идеально подходит для наведения порядка – в доме, шкафах, документах и мыслях.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 февраля для Овнов

Необходимо провести в квартире простую, а лучше – генеральную уборку, избавившись при этом от вещей, которыми вы давно не пользовались: они отнимают у жилья позитивную энергию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 февраля для Тельцов

Не стоит конфликтовать с окружающими, даже если они сами будут нарываться на ссору: сделать это будет непросто, но необходимо, если, конечно, вы не хотите взамен получить полный разрыв отношений.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 февраля для Близнецов

Сегодня окружающие вас люди могут сбросить маски, которыми прикрываются в повседневной жизни, и обнаружить свое истинное лицо: так вы сможете понять, кто вам друг, а кто только прикидывается таковым.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 февраля для Раков

Лучший способ избавиться от плохого настроения, которое может преследовать с самого утра, – домашние хлопоты, прежде всего кулинарные: приготовьте то, что больше всего любит ваша семья.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 февраля для Львов

День благоприятен для доскональной работы над ошибками, совершенными в последнее время, причем как в профессиональной, так и в личной сфере жизни: так вы гарантированно не повторите их в будущем.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 февраля для Дев

Можно и нужно отправляться в поездку, о которой вы давно мечтали: несмотря на, мягко говоря, непростую ситуацию в стране, условия для нее сложатся максимально благоприятные, так что не теряйте времени.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 февраля для Весов

Поскольку общение с чужими – особенно агрессивно настроенными – людьми может сказаться на вашем настроении самым негативным образом, постарайтесь избегать мест их массового скопления.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 февраля для Скорпионов

Даже если у вас есть основания для того, чтобы почувствовать себя выше и лучше тех, с кем вы общаетесь, постарайтесь им этого не показывать – вряд ли это позитивным образом скажется на ваших отношениях.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 февраля для Стрельцов

Ваш девиз на сегодняшний день – умеренность во всем, начиная от рациона питания и заканчивая проявлением негативных эмоций, которые, будучи избыточными, нанесут вред отношениям с близкими людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 февраля для Козерогов

Не стоит носиться с обидой, которую – вольно или невольно – нанесет вам кто-то из окружающих: не успеет этот человек оглянуться, как получит по заслугам – бумеранг не заставит себя долго ждать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 февраля для Водолеев

День благоприятен для выезда на природу: конечно, шашлыки среди зимы устраивать не стоит, а вот прогулка на свежем воздухе – с большим количеством кислорода – лишней не станет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 февраля для Рыб

День, когда желательно возвращать долги: даже если нет возможности отдать все, нужно найти возможность заплатить хотя бы часть, иначе Вселенная перекроет вам идущий с небес финансовый поток.

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