Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день абсолютной гармонии

Время, когда в мире все слажено и уравновешено – царит абсолютная гармония, которая позитивно отражается на душевном равновесии.
Однако в этом и слабость нынешнего дня – его позитив очень тонкий и уязвимый, его легко нарушить не только злыми делами и словами, но и чересчур громкими звуками – например, повышенным тоном. Он идеально подходит для наведения порядка – в доме, шкафах, документах и мыслях.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 февраля для Овнов
Необходимо провести в квартире простую, а лучше – генеральную уборку, избавившись при этом от вещей, которыми вы давно не пользовались: они отнимают у жилья позитивную энергию.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 февраля для Тельцов
Не стоит конфликтовать с окружающими, даже если они сами будут нарываться на ссору: сделать это будет непросто, но необходимо, если, конечно, вы не хотите взамен получить полный разрыв отношений.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 февраля для Близнецов
Сегодня окружающие вас люди могут сбросить маски, которыми прикрываются в повседневной жизни, и обнаружить свое истинное лицо: так вы сможете понять, кто вам друг, а кто только прикидывается таковым.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 февраля для Раков
Лучший способ избавиться от плохого настроения, которое может преследовать с самого утра, – домашние хлопоты, прежде всего кулинарные: приготовьте то, что больше всего любит ваша семья.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 февраля для Львов
День благоприятен для доскональной работы над ошибками, совершенными в последнее время, причем как в профессиональной, так и в личной сфере жизни: так вы гарантированно не повторите их в будущем.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 февраля для Дев
Можно и нужно отправляться в поездку, о которой вы давно мечтали: несмотря на, мягко говоря, непростую ситуацию в стране, условия для нее сложатся максимально благоприятные, так что не теряйте времени.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 февраля для Весов
Поскольку общение с чужими – особенно агрессивно настроенными – людьми может сказаться на вашем настроении самым негативным образом, постарайтесь избегать мест их массового скопления.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 февраля для Скорпионов
Даже если у вас есть основания для того, чтобы почувствовать себя выше и лучше тех, с кем вы общаетесь, постарайтесь им этого не показывать – вряд ли это позитивным образом скажется на ваших отношениях.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 февраля для Стрельцов
Ваш девиз на сегодняшний день – умеренность во всем, начиная от рациона питания и заканчивая проявлением негативных эмоций, которые, будучи избыточными, нанесут вред отношениям с близкими людьми.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 февраля для Козерогов
Не стоит носиться с обидой, которую – вольно или невольно – нанесет вам кто-то из окружающих: не успеет этот человек оглянуться, как получит по заслугам – бумеранг не заставит себя долго ждать.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 февраля для Водолеев
День благоприятен для выезда на природу: конечно, шашлыки среди зимы устраивать не стоит, а вот прогулка на свежем воздухе – с большим количеством кислорода – лишней не станет.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 февраля для Рыб
День, когда желательно возвращать долги: даже если нет возможности отдать все, нужно найти возможность заплатить хотя бы часть, иначе Вселенная перекроет вам идущий с небес финансовый поток.
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