Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит делать резкие движения

День, когда не стоит делать резкие движения – они не улучшат, а ухудшат ситуацию, какой бы сферы жизни она ни касалась.
Если существует такая возможность в начале недели, то день необходимо посвятить отдыху, если же ее нет, нужно сосредоточиться на работе, которая не требует новых идей и высокого уровня энергии – например, сортировке документов или наведении порядка на рабочем столе.
Овен
Чем бы вы сегодня ни занимались, главное – не торопиться, в противном случае рискуете наделать массу ошибок, из-за которых все, что вы сделали сегодня, уже завтра придется переделывать.
Телец
Возможно, близкий человек вызовет у вас острый приступ недовольства, но даже в этом случае не стоит пытаться его переделать, поскольку успеха в этом смысле добиться все равно не удастся – начните лучше с себя.
Близнецы
Несмотря на вашу тягу к путешествиям, сегодня вам необходимо отказаться от поездок любого свойства – как личного, так и профессионального, скорее всего, они окажутся неудачными, поэтому лучше остаться дома.
Рак
Будьте осторожны с обидами: затаив зло на кого-то из окружающих, вы можете – даже мысленно – пожелать этому человеку неприятностей, которые – по закону бумеранга – вернутся к вам.
Лев
Получить ответ на важный вопрос, который давно не получается решить, можно будет во сне: главное, правильно истолковать символы, которое вы в нем увидите, а это может оказаться делом непростым.
Дева
Нынешний день – или хотя бы его часть – желательно посвятить своем хобби: возможно, вам не удастся создать в результате настоящий шедевр, зато вы сможете зарядиться оптимизмом, а это уже немало.
Весы
Активные профессиональные действия сегодня для вас также опасны, как и бездействие: работать необходимо, не торопясь, при этом на серьезные проекты лучше не замахиваться – успехом они не увенчаются.
Скорпион
Необходимо избегать желания учить кого-то жизни: во-первых, вы не можете быть уверены в том, что ваше мнение верно, а во-вторых, собеседник может отреагировать на ваши поучения неадекватно.
Стрелец
От встреч с родственниками, особенно если у вас есть нерешенные – спорные – вопросы, сегодня лучше отказаться: урегулировать конфликт не удастся – напротив, есть риск вывести его на более серьезный уровень.
Козерог
День, когда желательно вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, и несмотря на понедельник посвятить время отдыху, если же бездельничать не захочется, займитесь наведением порядка в доме.
Водолей
День, когда ссора с самыми серьезными последствиями может возникнуть из любого пустяка, поэтому необходимо продумывать каждое свое слово – впрочем, это желательно делать всегда.
Рыбы
Работать сегодня нужно в режиме "лайт": сил – как физических, так и моральных – будет немного, поэтому вы рискуете очень быстро выдохнуться, а на восстановление понадобится гораздо больше времени, чем обычно.
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