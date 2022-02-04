Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для активных действий

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для активных действий

День неблагоприятен для активных действий – уделенные им время и энергия окажутся потраченными впустую, а результат окажется нулевым.

День неблагоприятен для активных действий – уделенные им время и энергия окажутся потраченными впустую, а результат окажется нулевым.

Если же несмотря на то, что на календаре выходной, все-таки захочется чем-то заняться, можно посвятить день планированию дел, которыми можно – и нужно – заниматься уже в начале следующей недели. Давая ответ на важный вопрос, необходимо прислушиваться к интуиции – в этот день она плохого не посоветует.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 февраля для Овнов

День благоприятен для того, чтобы сглаживать существующие конфликты: звезды рекомендуют позвонить родным или друзьям, которые затаили на вас обиду, и чистосердечно покаяться, если, конечно, вы перед ними виноваты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 февраля для Тельцов

Сил в этот день – как физических, так и моральных – будет много, главное, не растрачивать их понапрасну: пустые разговоры могут забрать энергию, которую необходимо было потратить на что-то более полезное.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 февраля для Близнецов

День желательно посвятить себе: посетить SPA-салон или, если нет такой возможности, принять ванну дома, погулять в парке, сходить в кино, перечитать любимый роман или пересмотреть любимый сериал.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 февраля для Раков

День, когда не стоит никому ничего занимать и тем более отдавать: это может привести к неприятным последствиям – перекрыть финансовые потоки, которые идут к вам от высших сил.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 февраля для Львов

Вам звезды настоятельно рекомендуют отложить все дела – даже те, которые вы планировали заранее, и как следует расслабиться: лучшим вариантом для этого станет йога и медитация.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 февраля для Дев

Решение важного вопроса придет само по себе, как будто бы снизойдет сверху, на самом деле таким образом ваше подсознание сложит паззл, над которым вы давно – и до сих пор безрезультатно – бьетесь.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 февраля для Весов

День, когда не стоит подпускать близко к себе незнакомцев – нужно отказаться от стрижки и маникюра, соблюдать социальную дистанцию в магазинах и транспорте: чужие люди могут нарушить ваше биополе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 февраля для Скорпионов

Необходимо максимально внимательно к событиям, которые будут происходить с вами в этот день: возможно, вы получите ответ на сомнения, которые не дают вам покоя в последнее время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 февраля для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы подумать о смене своего пищевого рациона: особенно важно сегодня обратить внимание на смену вкусовых предпочтений – они о многом вам скажут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 февраля для Козерогов

На досуге подумайте о том, как решить важный финансовый вопрос: ответ на него может оказаться гораздо легче, чем кажется на первый – и даже на второй – взгляд, так что и найти его будет несложно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 февраля для Водолеев

Тем, кто давно подумывает о новом перспективном проекте, можно – и нужно – проработать детали, чтобы уже в понедельник представить свое детище на суд непосредственного начальства.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 февраля для Рыб

Встреча со старым знакомым – одноклассником или однокурсником – произойдет не просто так, она будет иметь важное значение, а какое именно, станет понятно чуть позже.

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