Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака: день революционных перемен

День радикальных – революционных – перемен, когда во всех сферах жизни на смену старому приходит новое.

Не всем по душе резкие жизненные повороты, поскольку они часто переворачивают нашу жизнь с ног на голову, но сегодня необходимо прийти к пониманию, что такое развитие событий необходимо – без них сдвинуться с места и пойти вперед не удастся.

К тому же такие изменения, как правило, несут не только неактивные, но и позитивные последствия. Последние могут подкинуть счастливый шанс улучшить свою жизнь, который ни в коем случае нельзя упустить.

Овен

Сон, который приснится вам нынешней ночью, будет иметь огромное значение для понимания своих дальнейших шагов на профессиональном пути, но для их расшифровки потребуется помощь интуиции.

Телец

Если накануне вы умудрились кого-то обидеть, "снимите корону" и поспешите попросить у этого человека прощения, в противном случае конфликт может затянуться, а то и вовсе оказаться неразрешимым.

Близнецы

Человек из прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни, скорее всего, захочет наладить отношения, давать ли ему второй шанс – с учетом причин вашего расставания – решать только вам.

Рак

Предложение профессионального свойства, которое вам могут сделать сегодня, окажется выгодным в экономическом плане, поэтому звезды не рекомендуют от него отказываться – впоследствии об этом можно пожалеть.

Лев

Не стоит ни с кем делить своими профессиональными планами – особенно это касается коллег, которые работают в одном направлении с вами: велика вероятность того, что непорядочные люди просто украдут ваши идеи.

Дева

Как бы ни сложились обстоятельства нынешнего дня, не торопитесь делать однозначные выводы: уже завтра может оказаться, что все совсем не так, как вам показалось на первый взгляд, а гораздо лучше.

Весы

Не стоит держаться за стабильность в работе или отношениях с некогда близким человеком, если они давно уже не приносит вам радости – подумайте о возможности впустить в жизнь что-то новое и перспективное.

Скорпион

Любую критику, которую вам сегодня захочется высказать в адрес кого-то из окружающих, нужно обернуть в "фантик" доброжелательности – так вы гораздо быстрее и легче достигнете поставленной цели.

Стрелец

Сбросить накопившийся негатив и почувствовать легкость в энергетическом плане поможет разговор со старым другом или подругой, особенно если вы по какой-то причине долгое время не общались.

Козерог

Прежде чем приступить к реализации нового и важного для вас проекта, необходимо сначала подтянуть все существующие у вас "хвосты", в противном случае они будут постоянно отвлекать вас от основной работы.

Водолей

Осуждать других не стоит и в любой другой день, но сегодня такой стиль общения может стать особенно опасным, поэтому нужно вспомнить о своих грехах, которых у вас, как у любого другого человека, предостаточно.

Рыбы

В общении с коллегами необходим соблюдать осторожность – особенно это предостережение касается коллег, которые – в целях своего карьерного продвижения – могут подставить вас перед непосредственным начальством.

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