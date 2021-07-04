Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит начинать новые дела

Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит начинать новые дела

День неблагоприятен для начала новых дел – их лучше отложить на другое, более удачное, время.

Энергии становится меньше, накатывает усталость, поэтому нужно завершать проекты, которые уже начаты и ждут, когда в них будет поставлена финальная точка. Не стоит брать на себя ответственность за важные дела, давать организму повышенную физическую нагрузку и давать обещания, в выполнении которых существуют хотя бы малейшие сомнения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 июля для Овнов

Сегодня ничего нельзя делать в спешке – слишком велика вероятность в таком ритме упустить что-то важное или сделать ошибку, которую впоследствии будет практически невозможно исправить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 июля для Тельцов

День благоприятен для работы над ошибками: сложившиеся сегодня условия помогут посмотреть на себя и свою жизнь со стороны, а затем и исправить то, что было сделано не так, вырулив на правильную дорогу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 июля для Близнецов

С самого утра вы будете ощущать непреодолимое желание ничего не делать – даже читать или смотреть телевизор будет лень, тем не менее предаваться безделью нельзя – найдите себе какое-то необременительное занятие.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 июля для Раков

Можно – и нужно – работать над своим имиджем: почему бы не обратиться к стилисту и не изменить внешний облик пусть не кардинально, но значительно: возможно, у вас начнется новая жизнь.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 июля для Львов

Необходимо заняться очищением пространства вокруг себя: можно – и нужно – наводить порядок в счетах и деловых бумагах, мыть полы и сортировать вещи в шкафах, выбирая и выбрасывая ненужные.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 июля для Дев

Не лучшее время для совещаний и деловых переговоров – с партнерами и коллегами вряд ли удастся найти общий язык, только впустую потратите время, от подписания важных бумаг тоже лучше отказаться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 июля для Весов

День – если не полностью, то хотя бы частично – желательно посвятить себе: можно сходить в баню или сауну, погулять в ближайшем парке, встретиться с лучшей подругой и поболтать обо всем на свете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 июля для Скорпионов

От общения с окружающими, будь то даже друзья или близкие, в этот день лучше отказаться – самый безобидный разговор может легко перерасти в конфликт, последствия которого сложно будет исправить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 июля для Стрельцов

На работе желательно уделить внимания делам, которые некоторое время назад были отложены в долгий ящик – сегодня их черед пришел, так что нужно желательно не медлить и взяться за работу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 июля для Козерогов

Сегодня – как, впрочем, и в любой другой день – нежелательно вмешиваться в личную жизнь других людей, им это может не понравиться, поэтому лучше обратить внимание на собственные житейские обстоятельства.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 июля для Водолеев

Лень будет склонять к отказу от любой работы, но это не лучший выход из положения – звезды рекомендуют сменить род деятельности: так работа станет отдыхом, и наоборот.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 июля для Рыб

Звезды предостерегают вас от серьезных финансовых операций – особенно нежелательно давать деньги в долг, особенно если речь будет идти о крупной сумме – с ее возвратом могут возникнуть серьезные проблемы.

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