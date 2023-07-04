Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака: день, когда важную роль сыграет прошлое

День, когда важную роль в нашей жизни будет играть прошлое – точнее, поступки, которые человек совершил за предыдущий временной период.

"Награда" в это время в любом случае найдет своего "героя" – каждый получит по заслугам: за добро отблагодарят добром, а за зло – злом. Существующее положение вещей необходимо принять как должное, а заодно сделать выводы о совершенных ранее ошибках. Нынешний день – своего рода урок, который необходимо усвоить, чтобы быть успешными впредь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 июля для Овнов

Желание отдохнуть будет сегодня настолько велико, что ему не удастся противостоять, поэтому не стоит этого делать – имеет смысл посвятить день или хотя бы его часть полноценному отдыху.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 июля для Тельцов

Несмотря на середину недели, можно смело отправляться на шопинг: сегодня удастся приобрести массу нужных и качественных вещей, которые прослужат вам долго, с хорошей скидкой или по акции.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 июля для Близнецов

Вы часто страдаете от собственной двойственности, и нынешний день – не исключение: неожиданно для всех вы можете начать оспаривать свою же точку зрения, чем поставите себя в неловкое положение.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 июля для Раков

Вам необходимо обратить внимание на состояние здоровья: о серьезных проблемах, к счастью, речь пока не идет, но, если вы и впредь будете наплевательски к себе относиться, они не заставят себя долго ждать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 июля для Львов

Причиной ссоры с друзьями или родственниками может стать любой пустяк, а последствия он будет иметь самые серьезные, поэтому от общения с теми, кто вам дорог, в этот день лучше отказаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 июля для Дев

День даст вам возможность оценить себя – и свои поступки – со стороны, и вы не только не огорчитесь, но и, напротив, останетесь довольны впечатлением, которое произведете сами на себя.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 июля для Весов

Будьте внимательны к окружающим вас людям – они ненароком проявят свою истинную суть их к вам отношения: возможно, тот, кто старался выглядеть другом, окажется не таким уж доброжелательным, и наоборот.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 июля для Скорпионов

Анализ вашей профессиональной деятельности, сделанный в этот день, даст возможность обнаружить плюсы и минусы, которые существуют в вашей работе: вы вполне сможете усилить первые и ликвидировать вторые.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 июля для Стрельцов

Секрет профессионального успеха сегодня – впрочем, как и всегда – подробный план, который позволит не растратить время и ресурсы попусту, а заодно даст возможность ударно поработать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 июля для Козерогов

Вообще-то, лень вам не свойственна, но сегодняшний день станет исключением из правила: звезды советуют вам не противиться нежеланию что-либо делать – если будет хоть какая-то возможность отдохнуть, надо ею воспользоваться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 июля для Водолеев

Решение важного профессионального – или жизненного – вопроса придется принимать самостоятельно: близкие люди и друзья вряд ли смогут вам помочь, поскольку не знают всех нюансов сложившейся ситуации.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 июля для Рыб

День благоприятен для рутинной – и даже откровенно скучной – работы, например, наведения порядка в документах, но ее должен кто-то сделать, а лучшего времени для этого занятия вам не найти.

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