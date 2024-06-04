Гороскоп на 5 июня для всех знаков Зодиака: день благотворной энергии

Оборвать ее "нить" может любой резкий возглас, неосторожное действие, недобрые мысли – любого проявления негатива сегодня желательно избегать: оно принесет вред не столько окружающим, сколько самому человеку. Приоритетные направления, в которых сегодня желательно действовать – работа и бизнес: здесь возможны успехи самого разного – как профессионального, так и финансового – свойства.

Овен

Проявляя сдержанность в общении с другими – особенно неприятными – людьми, вы проходите своеобразное испытание, результаты которого дадут понять, насколько вы готовы решать вопросы с участием окружающих.

Телец

От рискованных шуток – особенно если они адресованы конкретному человеку – желательно отказаться: затаив обиду, он на долгое время может стать для вас серьезной угрозой.

Близнецы

Не стоит настаивать на своей правоте, если вы не уверены в ней на все сто процентов: скорее всего, истина будет не на вашей стороне, а это значит, что окажется в неловком – а то и смешном – положении.

Рак

Многочисленные контакты, звонки и общение на разных уровнях сделает день активным и суматошным, но достичь поставленных целей не позволит, поскольку необходимые для этого силы уйдут в слова.

Лев

Не пытайтесь добиться от любимого человека ответа на свой во что бы то ни стало: возможно, вам это и удастся, но результат вас вряд ли порадует, поэтому лучше оставить все как есть и не копаться в прошлом.

Дева

В отношениях с близкими людьми не стоит идти на принцип, добиваясь того, чтобы решение было принято на ваших условиях – разумный компромисс еще никому не мешал, особенно в личных отношениях.

Весы

Поддержать хорошее настроение, в котором вы сегодня будете особенно нуждаться, поможет уединение и занятие любимым делом: постарайтесь выходить из дома только в случае крайне необходимости.

Скорпион

Выполнить – и перевыполнить – свою рабочую норму удастся только в случае полной концентрации на задачах, которые предстоит решить, в противном случае день пройдет впустую.

Стрелец

Напряжение, которое будет сопровождать вас с утра, может негативно повлиять на отношениях с окружающими людьми, поэтому желательно отказаться от общения с ними – хотя бы в первой половине дня.

Козерог

Общение с родными людьми – особенно старшего возраста – принесет не только приятные эмоции, но и реальную пользу: информация, которую можно будет от них получить, окажется поистине бесценной.

Водолей

Почувствовав, что вас что-то раздражает, хотя бы ненадолго смените обстановку: например, отправитесь на прогулку в ближайший парк – в результате через час вы снова будете готовы свернуть горы.

Рыбы

День благоприятен для любых финансовых операций, особенно если они связаны с покупкой вещей, о которой вы давно мечтали: приобретение окажется выгодным и прослужит долгие годы.

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