Гороскоп на 5 июня для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести в одиночестве

День, который звезды рекомендуют провести в одиночестве, и статус выходного дня в этом смысле окажется весьма кстати.

Сегодня нельзя активно действовать, торопиться и нервничать – это лишит последних сил, которые и так постепенно истекают. Однако лень и апатия – тоже неправильная линия поведения, необходимо найти себе занятие, которое не отнимет много энергии, но увлечет и позволит отвлечься от грустных мыслей.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 5 июня для Овнов

Нежелательно вступать в контакт с неприятными людьми: разговоры плохо отразятся на настроении, которое и так будет стремиться к нулю, и при этом не принесут ни пользы, ни удовольствия, которого мы ждем от общения.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 5 июня для Тельцов

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вы будете при этом руководствоваться самыми благими намерениями: вам обязательно дадут понять, что вы встреваете не в свое дело.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 5 июня для Близнецов

Вместо того чтобы, как и положено в выходной день, просто лежать на диване, предаваясь безделью, займитесь чем-нибудь необременительным и приятным, что, тем не менее, отвлечет от грустных мыслей.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 5 июня для Раков

Нежелательно конфликтовать с близким человеком – сегодня любая, даже незначительная, ссора может привести к серьезным последствиям, которые окажется трудно минимизировать.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 5 июня для Львов

Чтобы не заскучать, наведите порядок в ящиках письменного стола и платяных шкафах – неожиданно для себя вы обнаружите там массу ненужных лично вам вещах, которые могут порадовать друзей или знакомых.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 5 июня для Дев

Отправляясь платить за коммунальные платежи или просто на шопинг, помните, что с деньгами вам сегодня необходимо обращаться осторожно – слишком велика вероятность потратить лишнее.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 5 июня для Весов

День благоприятен для наведения порядка в квартире: избавляясь от лишнего, вам удастся создать уют, который сделает нежелательным уход из дома – даже в сегодняшний, выходной, день.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 5 июня для Скорпионов

Худшее, что сегодня можно сделать, – это начать давать советы людям, которые их у вас не спрашивать: не удивляйтесь, если в результате нарветесь на гневную отповедь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 5 июня для Стрельцов

От активных действий, даже если они касаются занятий физкультурой, сегодня лучше отказаться – ожидаемой пользы они все равно не принесут, а вот вреда – в виде травм и растяжений – сколько угодно.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 5 июня для Козерогов

Даже таким неутомимым трудоголикам, как вы, необходимо на время отказаться от решения профессиональных вопросов и сосредоточиться на вопросах хозяйственно-бытовых – дома всегда есть чем заняться.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 5 июня для Водолеев

Лучшим отдыхом для вас сегодня станет смена рода деятельности: если умственный труд заменить физическим и, соответственно, наоборот, можно не только хорошо провести время, но и восстановить силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 5 июня для Рыб

Досуг, по случаю выходного дня образовавшийся в вашем рабочем графике, необходимо посвятить анализу собственных поступков последнего времени: вы легко обнаружите ошибки и сможете их ликвидировать.

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