Гороскоп на 5 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать

Прежде всего, конечно же, это касается домашних хлопот, но в это время также можно приступать к реализации серьезных профессиональных проектов, причем чем грандиознее они будут, тем больше шансов на их успешное исполнение. Начинать работу над ними необходимо с мощной "артподготовки", которой и желательно посвятить этот день: прежде чем делать первый шаг, необходимо проанализировать все исходные данные, сделать из них выводы и только потом – действовать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 марта для Овнов

Возможно, вас сегодня ждет не самое приятное открытие: человек, которого вы привыкли считать своим другом, окажется совсем не тем, за кого себя выдавал: не спешите огорчаться – даже хорошо, что он обнаружил себя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 марта для Тельцов

Максимум свободного времени сегодня необходимо провести с детьми: они нуждаются в вашем внимании, без которого, вполне возможно, скоро совсем отобьются от рук – не стоит до этого доводить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 марта для Близнецов

Не стоит поддаваться лени, которая будет одолевать вас с утра и в течение всего дня: под ее влиянием вы можете упустить шанс сделать что-то важное – как в профессиональном, так и в хозяйственном смысле.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 марта для Раков

День благоприятен для занятий благотворительностью: не пожалев того, что сможете отдать нуждающимся, вы очень скоро получите компенсацию от высших сил – закон бумеранга действует и в позитивном смысле.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 марта для Львов

Поставив перед собой цель, занимайтесь только ею и не отвлекайтесь на второстепенные дела: в результате вы ничего не успеете, и вам останется только сожалеть о бездарно потраченном времени.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 марта для Дев

За советом к окружающим сегодня лучше не обращаться: даже самые близкие люди не смогут постичь всей тонкости сложившейся ситуации, поэтому выбираться из нее придется самостоятельно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 марта для Весов

Сегодня вам – как никогда – необходимо уметь говорить "нет": желающих добиться чего-то от вас вопреки вашим интересам будет достаточно, но никто, кроме вас, не сможет дать им отпор.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 марта для Скорпионов

Постарайтесь как можно больше времени провести в уединении – с книгой, чашечкой кофе или хорошей музыкой на проигрывателе: таким образом вы сможете напитаться энергией на все последующую неделю.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 марта для Стрельцов

К претензиям, которые может высказать вам близкий человек, необходимо отнестись с пониманием: возможно, в последнее время ваши отношения начали заходить в тупик – самое время попытаться наладить их.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 марта для Козерогов

Лучший способ нейтрализовать негативную энергетику, которая будет накрывать вас с самого утра, – это направить ее в мирное – созидательное – русло, занявшись любимым делом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 марта для Водолеев

Преодолеть многочисленные соблазны этого дня поможет сила воли, если же вы ее не задействуете, не удивляйтесь тому, что впоследствии долго будете укорять себя за то, что не смогли устоять.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 марта для Рыб

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо следить за тем, что вы говорите: неосторожные слова могут обидеть кого-то из близких вам людей, что приведет к серьезным проблемам в отношениях.

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