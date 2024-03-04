Гороскоп на 5 марта для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

День мощной позитивной – и созидательной – энергетики, которую нужно использовать для реализации глобальных проектов.

Можно также совершать поступки в личной жизни, на которые раньше не хватало смелости – например, признаваться любимому человеку в своих чувствах, делать предложения руки и сердца, официально оформлять отношения. В решении многих вопросов можно рассчитывать на помощь окружающих – люди сегодня настроены добродушно и охотно окажут содействие.

Овен

Сложатся благоприятные условия для примирения с близкими людьми или друзьями, с которыми вы в последнее время находитесь в состоянии конфликта: сегодня они легко пойдут вам навстречу.

Телец

Желанию относиться к окружающим свысока окажется сильным, но совершенно неоправданным: поводов для такого отношения у вас не будет, а вот испортить отношения с близкими людьми сможете вполне.

Близнецы

С профессиональной задачей, тем более что она окажется несложной, необходимо "разделаться" в первой половине дня, а вторую посвятить отдыху – он позволит накопить сил на будущее.

Рак

Постарайтесь не ударить в грязь лицом перед начальством: показав себя с лучшей стороны, вы сможете рассчитывать, как на продвижение по карьерной лестнице, так и на материальное поощрение.

Лев

Сохранить хорошее настроение, которое сегодня то и дело может от вас ускользать, удастся при помощи любимого занятия – обязательно найдите для него время, и на душе у вас будет легко и спокойно.

Дева

Сложатся благоприятные условия для доведения до ума ел, которые в свое время были отложены на потом и залежались в "долгом ящике". Воспользуйтесь шансом закрыть их раз и навсегда.

Весы

К советам, которые могут давать вам сегодня друзья и близкие, можно прислушиваться, но принимать решения все-таки придется самостоятельно – никто лучше вас не знает ваших жизненных обстоятельств.

Скорпион

Со словами, направленными в адрес других людей, нужно быть осторожными всегда, но в этот день – особенно: обидев кого-то, вы, совершенно того не желая, рискуете нажить себе серьезного врага.

Стрелец

Обращайте внимание на сигналы, посылаемые вам организмом: так, желание съесть непривычный продукт будет свидетельствовать о том, что вам не хватает какого-то витамина или минерала – нужно восполнить его.

Козерог

Споров с коллегами, не имеющих отношения к непосредственной работе, необходимо избегать: на них уйдет львиная доза моральных и физических сил, которые необходимы для более серьезных дел.

Водолей

Любую вашу проблему без труда решат близкие друзья, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним с просьбами об этом: пусть вас не смущает тот факт, что вам сейчас нечем их отблагодарить – сделает это позднее.

Рыбы

День благоприятен для любых финансовых операций, поэтому можно не только открывать банковские счета и депозиты, но и рисковать, покупая лотерейные билеты и делая ставки на спортивном тотализаторе.

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