Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявлять повышенную осторожность

Гороскоп на 5 мая / © Getty Images

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Силы зла, которые активизируются в это время, приведут к тому, что многие из нас начнут сомневаться в своих силах, правильности выбранного пути и прилагаемых к этому усилий. Также велик риск финансовых потерь и даже краж, поэтому необходимо внимательно следить за своими вещами и не доверять незнакомым людям. — они могут оказаться мошенниками

Овен

Благотворительность — дело хорошее, но только в том случае, если вы помогаете действительно нуждающимся людям, поэтому будьте внимательны — велик риск нарваться на аферистов и жуликов

Телец

Помощь, которую вы окажете своим коллегам, будет оценена ими — и начальством — по достоинству, главное, не смотреть на них при этом свысока: в конце концов, вы когда-то тоже ничего не умели.

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Близнецы

Чем больше вы будете тратить энергию, тем быстрее она будет к вам возвращаться, причем, еще в большем объеме, так что смело можете браться за решение самых сложных и трудоемких вопрос

Рак

В этот день тайное с большой долей вероятности может стать явным: например, неожиданно выяснится, что за неприятностями последнего времени стоял — правда, ненамеренно — близкий вам человек.

Лев

Нынешний день, несмотря на его будний статус, желательно посвятить своей семье: важно помнить о том, что любви и тепла много не бывает. И потратить на них чуть больше времени, чем вы привыкли.

Дева

Переживания из-за ссоры с любимым человеком не помогут наладить отношения, напротив, будут все больше и больше расширять возникшую в них трещину: отпустите ситуацию — и все устроится само по себе.

Весы

Если вы давно собирались купить или продать квартиру, лучшего времени для начала процесса вам не найти: сделайте хотя бы первый шаг в этом направлении и результат не заставит себя долго ждать.

Скорпион

Упрочить отношения с детьми помогут совместные занятия — например, домашние хлопоты, работа над уроками или игры: вообще, чем больше времени вы будете проводить друг с другом, тем лучше.

Стрелец

Не давайте бесцеремонным людям воспользоваться вашей безотказностью и, как следствие, сесть себе на голову — решительно и твердо, но вежливо пресекайте любые попытки использовать вас в корыстных целях.

Козерог

На работе необходимо выложиться по максимуму, тогда свободное время с чистой совестью можно будет посвятить себе, побаловав себя занятиями, которые любите — например, чтением или просмотром сериалов.

Водолей

Для вас нынешний день — время профессионального старта, когда можно приступать к реализации любого — даже самого сложного — проекта, он будет буквально обречен на успех.

Рыбы

Улучшить отношения с любимым человеком, которые в последнее время оставляли желать лучшего, поможет подготовленный вами сюрприз — например, романтический ужин или прогулка по вечернему городу.

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