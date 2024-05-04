Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сосредоточиться на личной жизни

День благоприятен для любых действий, но, поскольку речь идет о праздничном выходном, нужно сосредоточиться на личной жизни.

Приветствуются любые поступки, которые приблизят позитивные жизненные перемены: свидания, признания в любви, предложения руки и сердца. А вот официально оформлять отношения в этот день нельзя – свадьба на Пасху всегда считалась плохой приметой.

Овен

Желательно посвятить нынешний день занятиям не только приятным, но и полезным: например, чтению новых книг – причем речь идет не о художественной, а о профессиональной литературе.

Телец

За советом, который необходим вам сегодня, имеет смысл обратиться к человеку старше вас по возрасту – это может быть не только родственник, но и добрый знакомый, который разделяет ваш взгляд на мир.

Близнецы

Нельзя давать волю эмоциям, выясняя отношения с близким человеком: возникшую между вами проблемы таким образом решить не удастся – наоборот, вы только еще сильнее загоните ее вглубь.

Рак

Постарайтесь овладеть искусством видеть хорошее в любом предмете или событии, тогда все в жизни будет складываться максимально удачным для вас способом – позитивное мышление дает потрясающие результаты.

Лев

Нельзя позволять себе резкие высказывания в отношении других людей: таким образом вы никого ни в чем не убедите, но легко можете поставить себя в неловкую ситуацию, что для вашего знака особенно неприятно.

Дева

Даже если просьба кого-то из окружающих покажется вам, мягко говоря, странной, не отказывайте ему в ней: со временем вы поймете, в чем состоял ее смыл, и порадуетесь тому, что не поленились и не пожадничали.

Весы

Не стоит эмоционально реагировать на ревность, которую может почувствовать к вам близкий человек: несмотря на то, что повода для нее у него нет, постарайтесь войти в его положение и понять его.

Скорпион

Почувствовав сильное эмоциональное напряжение, поговорите с кем-то, кто всегда относился к вам с любовью и пониманием – например, мамой или близкой подругой: негатив как рукой снимет.

Стрелец

День – как по статусу, так и по энергетику – благоприятен для того, чтобы немного полениться: вы прекрасно понимаете, что все дела переделать невозможно, так почему бы не сделать передышку.

Козерог

Особого внимания с вашей стороны потребуют члены семьи, которых принято называть незащищенными – прежде всего, дети и пожилые родственники: помочь им – ваш долг.

Водолей

Узнав чужую тайну, обладатель которой вам ее откроет, постарайтесь тут же забыть то, о чем услышали: проговорившись, даже случайно, вы навредите человеку, а себя поставите в неловкое положение.

Рыбы

Не стоит общаться с человеком, вызывающим у вас негативные эмоции: до добра эта беседа в любом случае не доведет, поэтому – разумеется, если есть такая возможность – лучше обойти его стороной.

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