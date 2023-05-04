Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно стремиться к гармонии

Неоднозначный лунный день, в течение которого напряжение, одолевающее с утра, после обеда сменится спокойствием и умиротворенностью.

Выбирая между материальным и духовным, сегодня нужно останавливаться на последнем – это благоприятным образом скажется на состоянии духа и настроении. Время также благоприятно для того, чтобы гармонизировать окружающее пространство – навести порядок в квартире, облагородить дачный участок, высадив на нем новые деревья или цветы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 мая для Овнов

За серьезные дела сегодня браться не стоит – особого успеха они иметь не будут, поэтому лучше сосредоточиться на мелочевке, без которой, впрочем, никак не удастся обойтись, а еще лучше – отдохнуть.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 мая для Тельцов

Окружающие – как незнакомые, так и близкие – люди могут сознательно искать ссор и конфликтов, не стоит идти у них на поводу – злобные выпады лучше проигнорировать, так будет лучше для всех.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 мая для Близнецов

Не стоит раздражаться по мелочам – повод для ссоры с близким человеком окажется ничтожным и совершенно не стоящим того, чтобы разрушить – или разладить – отношения с ним.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 мая для Раков

Плохое настроение, которое может досаждать вам с самого утра, будет вызвано негативным влиянием Луны, а значит, не стоит обращать внимания на дурные предчувствия – они вряд ли сбудутся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 мая для Львов

Вам представится прекрасная возможность продемонстрировать окружающим – а заодно и самим себе – силу воли и характер, поступив согласно собственным принципам, а не убеждениям других людей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 мая для Дев

От решительных шагов в любой сфере жизни сегодня нужно отказаться – результат может оказаться прямо противоположным ожидаемому, поэтому лучшей деятельностью станет полное бездействие.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 мая для Весов

Работая над достижением главной профессиональной цели, нельзя отвлекаться на второстепенные занятия в виде перекуров, перекусов и разговоров с подружками – все это нужно отложить на потом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 мая для Скорпионов

Если в какой-то жизненной сфере дела идут не так, как надо, нетрудно предположить, что ранее была допущена ошибка: нынешний день благоприятен для того, чтобы выявить и исправить ее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 мая для Стрельцов

Не стоит раскрывать душу, рассказывая о сокровенных вещах человеку, в котором вы не уверены: нет гарантии, что он не использует эти знания в корыстных целях, так что лучше промолчите.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 мая для Козерогов

Выбирая между работой и отдыхом, даже таким трудоголикам, как вы, желательно остановиться на втором: всех дела все равно не переделаешь, а перевести дух и восстановить силы необходимо.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 мая для Водолеев

Любые поездки, в которые вы отправитесь сегодня, окажутся успешными – при этом совершенно неважно, что является целью путешествия – выполнение профессиональных задач или отдых на даче.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 мая для Рыб

Делиться чем-то с другими людьми не только можно, но и нужно: так, получив неожиданную, хоть и вполне заслуженную премию, купите продукты старушке-соседке – добро вернется сторицей.

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