Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: день, когда все сложится удачно

Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: день, когда все сложится удачно

День, когда события текут плавно и неторопливо, как будто бы сами собой – без усилий и напряжения

Не стоит торопиться и пытаться подчинить ход жизни своим стремлениям и желаниям, все равно все сложится так, как должно быть – в этом смысле все, что должно произойти, предопределенно судьбой. Значит, надо не сопротивляться, а привыкать к новым житейским реалиям – в конце концов все окажется не так сложно, как может показаться на первый – обманчивый – взгляд.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 мая для Овнов

В течение дня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить давно разрушенные отношения с родными, друзьями или коллегами – сегодня они охотно пойдут вам навстречу в плане примирения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 мая для Тельцов

День, когда особенно внимательно нужно относиться к голосу интуиции, особенно в том, что будет касаться вашего здоровья: прислушивайтесь к сигналам, которые будет подавать организм, и делайте выводы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 мая для Близнецов

День благоприятен как для работы, так и для отдыха: более результативным окажется утреннее время, на которое необходимо запланировать все особо важные дела, а после обеда можно будет отдохнуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 мая для Раков

Главное сегодня – не лениться: сделав свою работу качественно и вовремя, вы сможете наилучшим образом презентовать себя перед начальством и, как следствие, получить приятные бонусы – как моральные, так и материальные.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 мая для Львов

Не лучший день для работы – желательно провести его со своей семьей, общаясь с родителями и детьми: если избежать профессиональной деятельности не удастся, займитесь не самыми важными проектами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 мая для Дев

Ответ на интересующий вас вопрос придет сам собой – как будто бы снизойдет сверху, поэтому не стоит целый день ломать над ним голову – лучше сосредоточиться на работе, которую за вас никто не сделает.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 мая для Весов

День благоприятен для финансовых операций разного рода, вот только оформлять их лучше, подписывая договоры, а в руки наличность лучше не брать – велика вероятность ее потери.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 мая для Скорпионов

Если кто-то из друзей или знакомых попросит вас выслушать его и дать дельный совет, не отказывайте: вам это ничего не будет стоить, а человек получит необходимую ему моральную поддержку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 мая для Стрельцов

Подсказать, как поступить в том или ином случае, могут не только близкие, но и совершенно незнакомые люди: главное – прислушиваться к их мнению, а не пропускать его мимо ушей, как вы обычно это делаете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 мая для Козерогов

Добившись серьезных профессиональных результатов и получив одобрение начальства, постарайтесь не получить головокружение от успехов – это вряд ли понравится вашим коллегам, которые могут затаить на вас зло.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 мая для Водолеев

Перспективами для карьерного роста, которые откроются перед вами сегодня, обязательно нужно воспользоваться, в противном случае вам придется долго ждать повторения подобного стечения обстоятельств.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 мая для Рыб

Результаты работы, которой вы посвятили продолжительное время, наконец-то перейдут из количества в качество и станут заметными для начальства, которое обязательно оценит ваши старания и по заслугам вознаградит вас.

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