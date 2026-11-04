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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
135
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда могут начаться ссоры и серьезные конфликты

День, когда велика вероятность досадных ссор и продолжительных конфликтов — этому будет способствовать его негативная энергетика.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Credits

Наша психика становится беззащитной и уязвимой: легко можно потерять уверенность в себе и своих действиях или, наоборот, стать чересчур самоуверенным и самодовольным, что со временем будет иметь неприятные последствия.

Сегодня также не стоит ничего покупать — впоследствии придется пожалеть о выброшенных деньгах.

Овен

За серьезные профессиональные проекты сегодня лучше не браться — достичь серьезных успехов в них все равно не удастся, поэтому нужно сосредоточиться на решении не самых значительных вопросов, без которых, тем не менее, никак нельзя обойтись.

Телец

Работая за себя и своих коллег, легко можно утомиться и не рассчитать свои силы и сделать ошибку, которая в будущем может дорого стоить, поэтому лучше пусть каждый занимается исключительно своим делом.

Близнецы

Не стоит отметать ни одну профессиональную идею, какой бы фантастической и невыполнимой она вам ни казалась: возможно, со временем сложатся благоприятные условия для ее реализации, нужно только немного подождать.

Рак

Энергии для активных действий в этот день будет много, но это не значит, что ее нужно транжирить бездумно: необходимо определить самые важные задачи и направить все свои силы на их решение.

Лев

Несмотря на то, что ваше материальное положение устойчиво и стабильно, разумная доля экономии все-таки не помешает, в противном случае можно будет устать гораздо больше, чем вы рассчитывали изначально.

Дева

Не самое подходящее время для принятия важных профессиональных и жизненных решений — слишком велика вероятность того, что вы неправильно оцените все доводы и оно окажется заведомо ошибочным.

Весы

День, когда желание трудиться не только не получит одобрения звезд, но и, напротив, окажется нежелательным: скорее всего, направленные на работу время и силы окажутся потраченными впустую.

Скорпион

Шутка, даже кажущаяся вам безобидной и при этом очень смешной, может всерьез задеть человека, которому она будет адресована, так что стоит оставить свое чувство юмора при себе и промолчать.

Стрелец

День, когда даже кажущееся совершенно безобидным хвастовство тут же окажется наказуемым, поэтому как бы вам ни хотелось рассказать о своих жизненных достижениях и личных удачах, лучше промолчать.

Козерог

Все запланированное на сегодняшний день дела усеют «закрыть» только те, кто не будет убивать время, бездумно расходуя его на ничего не значащие дела и телефонные разговоры, без которых вполне можно обойтись.

Водолей

Как бы ни складывались ваши отношения с родными и близкими людьми, необходимо максимально дистанцироваться от общения, если, конечно, вы не хотите рассориться с ними всерьез и надолго.

Рыбы

Не стоит обращаться к начальству с просьбами особенно — материального характера: вряд ли оно сочтет возможным удовлетворить их, а вашу настойчивость сочтет бесцеремонностью и навязчивостью.

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