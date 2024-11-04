Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя допускать сомнений в своей правоте

День, в течение которого нельзя допускать никаких – даже минимальных – сомнений в своей правоте.

Причем касается это не только профессиональной деятельности, но и отношений с близкими людьми. Только тот, кто уверен в своих чувствах и хочет занимать место рядом с тем, кого любит, такую возможность получит, а вот сомневающимся рассчитывать не на что. Нежелательно также изменять своим принципам, какой бы сферы жизни они ни касались: впоследствии о такой уступчивости – точнее, слабости – придется пожалеть.

Овен

Некачественные – и откровенно несвежие – продукты опасны всегда, но в этот день особенно нежелательно – последствия для организма их употребление будет иметь максимально негативные.

Телец

Не стоит торопиться выполнять распоряжение начальства по первому его слову: велика вероятность того, что уже через пару часов руководство передумает, а время и силы окажутся потраченными впустую.

Близнецы

Ни в коем случае нельзя игнорировать сны нынешней ночи: какими бы сложными и запутанными они бы вам ни показались, свой – особый – смысл в них будет, поэтому нужно обратить на них пристальное внимание.

Рак

Время благоприятно для домашних хлопот, которые всегда настраивают представителей вашего знака в умиротворённое состояние духа, нынешний день в этом смысле исключением из общего правила не станет.

Лев

Не стоит спорить с начальством, если вы не до конца уверены, что обладаете фактами и доводами, позволяющими доказать свою правоту в противном случае ваша самоуверенность может сыграть с вами злую шутку.

Дева

В сложившейся в это день ситуации нежелательно рассчитывать только на себя, все равно решить ее в одиночку не удастся, поэтому имеет смысл обратиться за содействием к людям, которым вы доверяете на все сто.

Весы

Не стоит идти на поводу у негативных эмоций, которые сегодня могут всерьез осложнить вашу жизнь: прежде чем принять решение, нужно успокоиться и только потом делать окончательный выбор.

Скорпион

Не стоит делиться своими профессиональными планами с окружающими вас людьми – особенно это касается коллег, которые по совместительству являются конкурентами – они могут вас опередить.

Стрелец

Соблазну отвлечься от основной работы и – в душевно-терапевтических целях – заняться чем-то малозначительным, нужно противопоставить собранность и дисциплину – это позволит выполнить все намеченные дела.

Козерог

Не стоит обманывать близких людей, даже если вам будет казаться, что при помощи лжи вы хотите оградить их от возможных неприятностей: дело в том, что вероятность которых очень сильно преувеличен.

Водолей

Нельзя разбрасываться энергией, которой звезды снабдят вас в этот день: постарайтесь сначала сделать то, что запланировано, а уж потом тратиться на выполнение задач, не являющихся первоочередными.

Рыбы

Нежелательно принимать на веру сплетни, при помощи которых кто-то попытается опорочить в ваших глазах близкого человека: скорее всего, вас хотят с ним поссорить – не стоит поддаваться на такого рода уловки.

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