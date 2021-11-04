Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда приветствуется любая активная деятельность

Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда приветствуется любая активная деятельность

День, когда приветствуется активная деятельность в любой жизненной сфере – для отдыха он не предназначен.

Людям свойственно испытывать жажду – или жадность (в хорошем смысле этого слова) – ко всему: работе, любви, домашним хлопотам и вкусной еде. Звезды, тем не менее, советуют не потакать своим потребностям и инстинктам, особенно если они связаны с неприятными проявлениями человеческой натуры.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 ноября для Овнов

Усталость, которая может накрыть вас с самого утра, не повод отказываться от активного образа жизни: преодолев связанную с ней лень, можно будет завершить все дела этой недели и со спокойной душой уйти на выходные.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 ноября для Тельцов

Умственный труд сегодня необходимо предпочесть физическому: с помощью мозгового штурма вам удастся подготовиться к новому профессиональному прорыву, который можно будет совершить уже в понедельник.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 ноября для Близнецов

День, когда важно настраиваться только на хорошее, даже если будет казаться, что поводов для такого настроения нет: позитивное мышление еще никто не отменял, так что мысли почти сразу же материализуются.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 ноября для Раков

Тактика "шаг вперед и два назад", которую вы обычно применяете, для нынешнего дня категорически не подходит: отступив хотя бы на немного, вы потеряете возможность вернуться к проекту, над которым работаете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 ноября для Львов

День благоприятен для того, чтобы заняться своим внешним видом: особенно это касается тех, чей имидж за последнее время, мягко говоря, устарел – почему бы не посетить стилиста и парикмахера?

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 ноября для Дев

Не стоит пренебрегать предложением подработать и, как следствие, заработать: оно из тех, про которые обычно принято говорить, что от них нельзя отказаться, и окажется весьма выгодным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 ноября для Весов

Нежелательно делиться с окружающими своими планами – как профессионального, так и личного свойства: сглаз пока еще никто не отменял, поэтому не стоит удивляться, если задуманное не сбудется.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 ноября для Скорпионов

Желательно максимально сократить общение с окружающими – особенно друзьями и близкими: даже самая безобидная тема, поднятая в разговоре, может негативно сказаться на отношениях, которые выстраивались долго.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 ноября для Стрельцов

Не стоит браться за новые проекты, а вот подтягивать оставшиеся "хвосты" можно и нужно: настроение дня не только будет способствовать скрупулезной и кропотливой работе, но и придаст усидчивости.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 ноября для Козерогов

Нежелательно вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вам будет казаться, что без вас там никак не разберутся: ничего, кроме раздражения, вы у людей, которых решили облагодетельствовать, не вызовете.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 ноября для Водолеев

Почувствовав усталость и, как следствие, желание все бросить и предаться бездействию, постарайтесь переломить себя и найти себе хоть какое-то занятие – лень сегодня находится под строжайшим запретом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 ноября для Рыб

Звезды настоятельно не рекомендуют вам брать деньги в долг: с возвратом денег могут возникнуть проблемы, что не лучшим образом скажется на отношениях с тем, кто станет вашим кредитором.

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