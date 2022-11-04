Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда все вокруг станут обидчивыми

День, когда все мы становимся чрезмерно мнительными и обидчивыми, поэтому в общении нужно быть максимально тактичными.
Очень легко кого-то задеть нечаянно, не имея недоброго умысла, а отношения надолго окажутся испорченными. В свою очередь и нам самим не стоит слишком остро реагировать на слова окружающих – в большинстве случаев они не будут иметь негативной подоплеки, поэтому бессмысленно делать из них трагедию и ставить под удар многолетнюю дружбу.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 ноября для Овнов
Не стоит ограничивать себя в добрых делах: если хочется кому-то помочь, обязательно сделайте это, тем более что ваши усилия не пропадут даром – вы очень быстро получите от судьбы бумеранг в виде благодарности.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 ноября для Тельцов
Необходимо всеми возможными способами избегать конфликтов, поскольку, начавшись в этот день, они окажутся серьезными и, что особенно неприятно, продолжительными, а осадок останется даже после примирения.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 ноября для Близнецов
Ответ на важный вопрос, который давно вас занимает, может прийти внезапно и с самой неожиданной стороны, поэтому обращайте внимание даже на разговоры, обрывки которых вы услышите в общественных местах.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 ноября для Раков
Если вам покажется, что судьба чересчур к вам несправедлива, обратите внимание на других людей – возможно, живущих рядом: оказав им помощь, вы поймете, что ваши проблемы в большинстве своем незначительны.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 ноября для Львов
Звезды рекомендуют вам провести этот день – благо, он выходной – с родными и близкими людьми: они нуждаются в вашей любви и внимании, да и вам в результате общения с ними станет гораздо теплее на душе.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 ноября для Дев
Посвятите день наведению порядка в своем доме, в ходе которого найдите в себе силы расстаться с вещами, которыми вы давно не пользуетесь: хорошие отдайте на благотворительность, остальное выбросьте без сожаления.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 ноября для Весов
Вы редко выходите из себя, доводя себя в этом процессе до невменяемого состояния, но сегодня, похоже, именно такой день: чтобы не наломать дров, держите себя в руках, даже если придется приложить серьезные усилия.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 ноября для Скорпионов
Решив заняться спортом, избегайте чрезмерных нагрузок: под ударом может оказаться позвоночник, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям, так что отдыхать сегодня лучше пассивно – дома, на диване.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 ноября для Стрельцов
Задев или обидев кого-нибудь, признайте свою ошибку и извинитесь – этого будет вполне достаточно, а вот от самобичевания и посыпания головы пеплом лучше отказаться – так вы только загоните конфликт в глубь.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 ноября для Козерогов
Возьмите паузу в работе и отдохните от труда физического, занявшись трудом моральным: вспомните, что помимо материальных ценностей в мире есть еще и духовные и приобщитесь к ним – сходите в театр или музей.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 ноября для Водолеев
Нынешний день создан для того, чтобы дарить подарки, которые звезды наделяют особенной силой: даже недорогой сувенир, преподнесенный близкому человеку, лучше тысячи слов расскажет ему о вашей любви.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 ноября для Рыб
Чем бы вы ни занимались, не спешите: стараясь успеть везде и всюду – так вы только замедлите свое движение к цели, в то время как, действуя постепенно и не торопясь, вы выполните все, что наметили.
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