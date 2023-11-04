Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: день мощной негативной энергии

Нежелательно выяснять отношения с близкими людьми, это может привести к серьезной и, что немаловажно, долговременной ссоре, а в некоторых случаях и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.

Овен

Даже если люди, которым вы верите – друзья и коллеги, – будут отговаривать вас от поставленной цели, не стоит их слушать: в самое ближайшее время вы можете всерьез пожалеть о своем малодушии.

Телец

Ссора с близким человеком вынесет на поверхность "пену" – недовольство отношениями, которое давно копилось как у вас, так и у него, а теперь его количество перейдет в качество, и оно даст о себе знать.

Близнецы

Стоит быть осторожными с людьми, которые в этот день неожиданно для вас появятся в вашем окружении: по причине своей привлекательности и обаяния они могут ввести вас в заблуждение и обмануть.

Рак

В течение дня вам не раз будет казаться, что между вами и окружающими людьми стоит непробиваемая стена непонимания, поэтому решение важных вопросов необходимо отложить до лучших времен – хотя бы на пару дней.

Лев

Не рекомендуется брать на себя чужие обязанности, как бы вас об этом ни просили, даже если речь идет о самых близких – вашей семье: каждый должен заниматься своими обязанностями, а не сваливать их на других.

Дева

Заманчивое предложение приобрести дорогостоящую вещь значительно ниже своей цены, скорее всего, сулит скрытый брак, который обнаружится гораздо позже, так что лучше его отклонить.

Весы

В чужие конфликты, даже если в них замешаны близкие вам люди, лучше не вмешиваться – чтобы не получить сдачу сразу с двух сторон, уподобьтесь обезьяне, наблюдающей за схваткой двух тигров.

Скорпион

Не стоит эмоционально включаться в конфликт, в который вас будут активно вовлекать окружающие люди – скорее всего, таким образом они будут решать собственные вопросы, а вас просто использовать в своих целях.

Стрелец

Не стоит общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, и уж тем более вступать с ними в конфронтацию – энергетическое истощение гарантировано вам на сто процентов.

Козерог

Ваш девиз на этот день – "умеренность во всем": прежде всего это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием.

Водолей

Решив отправиться в магазин за покупками, берите только то, что действительно нужно вам в данный момент, все остальное, несмотря на большие скидки, лучше оставить на полках в магазине.

Рыбы

В этот день важно помнить народную мудрость о том, что слово серебро, а молчание – золото: из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов можно нажить себе серьезных врагов.

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