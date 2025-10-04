Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: день, когда могут проявиться отвратительные качества

Гороскоп на 5 октября / © Credits

Реклама

Под их влиянием на поверхность могут выйти самые отвратительные качества человеческого характера — мелочность, злоба, зависть, высокомерие, лживость, жадность, мстительность и многое другое.

Также можно попасть как под влияние мошенников, так и вод воздействие собственных инстинктов, что тоже до добра не доведет.

Овен

Вероятна подлость со стороны человека, которому вы до сих пор доверяли, считая одним из лучших друзей: теперь с ним придется расстаться — вы от этого только выиграете — его место займет надежный и порядочный человек.

Реклама

Телец

День рекомендуется провести в одиночестве — так вам некому будет демонстрировать характер, и никто не пострадает от вспышек немотивированной ярости, которые будут присущи вам сегодня.

Близнецы

Несмотря на напряжение в отношениях с окружающими людьми — как близкими, так и незнакомыми, важно держать себя в руках и не допускать резких слов в их адрес, последствия могут быть непредсказуемыми.

Рак

День благоприятен для занятий творчеством, ради которого можно пожертвовать даже запланированными на выходной день делами: возможно, вам удастся создать по-настоящему ценное произведение искусства.

Лев

Большое количество соблазнов, которые могут преследовать вас в этот день, окажут негативное влияние на характер и поколебать вашу волю: чтобы впоследствии не жалеть о своей слабости, постарайтесь им не поддаваться.

Реклама

Дева

Энергия, которой обеспечат вас в этот день звезды, из-за своей деструктивности не подходит даже для домашней работы — слишком велика вероятность досадных ошибок и оплошностей, которые придется исправлять.

Весы

День благоприятен для наведения порядка дома, который давно нуждается в генеральной уборке — особенно важно перебрать вещи в шкафах с одеждой, где нужно оставить только то, что вы носите, избавившись от остального.

Скорпион

День, и воскресенье для этого подходит как нельзя лучше, желательно посвятить близким — семье, друзьям, любимому человеку, более того, именно сегодня можно регистрировать брак, если, конечно, вы к этому стремитесь.

Стрелец

Избежать проблем в отношениях с окружающими вас людьми можно будет, проведя максимум времени в одиночестве: так удастся не наговорить лишнего и сохранить хорошие отношения со всеми, кто вам дорог.

Реклама

Козерог

Сегодня нежелательно принимать важные решения, даже если будет казаться, что в этом будет насущная необходимость — слишком велика вероятность неправильно истолковать все необходимые для этого факторы.

Водолей

День, когда категорически не рекомендуется заниматься финансовыми операциями — стечение обстоятельств может привести к тому, что вместо прибыли представители знака получат потери, причем, значительные.

Рыбы

Сегодня необходимо отказаться от любых излишеств, причем, как в моральном, так и в физическом плане: очень важно быть как можно скромнее в своих желаниях, запросах и эмоциональных проявлениях.

Читайте также: