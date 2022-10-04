Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем мощный прилив сил

День, когда каждый – даже самый ленивый и апатичный – человек почувствует мощный прилив сил.

Приветствуются любые активные действия, но только в том случае, если они направлены на совершение добра – а зло, как должно быть и будет наказано. День должен пройти под знаком семьи – нужно заботиться о младшем поколении и уделять внимание старшему, устраивать семейные обеды, ужины и чаепития.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 октября для Овнов

Не лучшее время для финансовых операций, даже если они не являются особенно сложными: любая выплата – в том числе и коммунальные платежи – может привести к убыткам.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 октября для Тельцов

Любое общение – как делового, так и личного свойства – окажется сегодня максимально успешным, поэтому на этот день можно назначать и переговоры с партнерами, и романтические свидания.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 октября для Близнецов

Мощный поток энергии, который снизойдет на вас сверху в этот день, не значит, что надо потратить все силы сразу: расходуйте их экономно, чтобы хватило не на один день, а хотя бы на два, а еще лучше – три.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 октября для Раков

Не стоит отказывать в помощи другим людям, но и о себе сегодня забывать нежелательно: здоровая доля эгоизма вам точно не повредит – напротив, усилит самооценку, которая в последнее время стала стремиться к нулю.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 октября для Львов

Не переживайте из-за паузы, которая – по независящим от вас обстоятельствам – может возникнуть в это время: посмотрите на нее как на прекрасную возможность отдохнуть – лучше всего заняться спортом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 октября для Дев

Помните, что лучший способ защиты – нападение: как бы ни сложились обстоятельства, не занимайте оборонительную позицию: если вы уверены в своей правоте, смело идите в наступление.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 октября для Весов

Финансовые проекты, начатые в этот день, окажутся успешными только в том случае, если они рассчитаны на длительную перспективу – в противном случае и время, и средства окажутся потраченными впустую.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 октября для Скорпионов

Люди, появившиеся в вашей жизни после длительного отсутствия, не только принесут с собой приятные воспоминания, но и сыграют серьезную роль в карьере, оказав необходимую протекцию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 октября для Стрельцов

Гонорары этого дня будут прямо пропорциональны количеству и качеству затраченного труда – вывод: нельзя лениться и отлынивать от непосредственных профессиональных обязанностей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 октября для Козерогов

Физических нагрузок представителям вашего знака сегодня лучше избегать: на особые достижения в работе или спорте рассчитывать не придется, а вот силы подорвать можно будет легко.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 октября для Водолеев

Скрывать от окружающих – и особенно от начальства – свои таланты и способности нежелательно всегда, но в этот день – особенно: наоборот, сегодня их необходимо продемонстрировать в полном объеме.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 октября для Рыб

День, когда можно – и нужно! – завершать ранее начатые дела, а вот от работы над новыми проектами лучше отказаться – они, скорее всего, не принесут успеха, а времени и сил отберут очень много.