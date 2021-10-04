Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: день, когда надо дать волю эмоциям

День, когда не рекомендуется сдерживать эмоции, какого бы характера – позитивного или негативного – они ни были.
Можно – и нужно – выплескивать свое настроение: бить посуду или подушки, рвать бумагу, кричать, в конце концов, – главное, делать это в одиночестве, чтобы никто не увидел и в результате не пострадал.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 октября для Овнов
Велик риск стать жертвой мошенников и грабителей, поэтому не стоит ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток и доверять незнакомым людям – помните: кто предупрежден, тот вооружен.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 октября для Тельцов
Не стоит отмахиваться от сна, который приснится в эту ночь: при всей своей фантастичности он может дать важную подсказку относительно того, как поступить в той или иной жизненной ситуации.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 октября для Близнецов
Не стоит отвечать грубостью на грубость, от кого бы она ни исходила: так уж сегодня сложатся обстоятельства, что это может вызвать виток вражды, выйти из которого окажется совсем непросто.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 октября для Раков
Уладить конфликт между друзьями или коллегами можно будет, выступив в роли рефери на ринге: завоюйте авторитет, продемонстрировав свое хорошее отношение как одной, так и другой стороне конфликта.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 октября для Львов
Начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно, вот и нынешний день идеально походит для того, чтобы начать исповедовать его принципы: для начала хотя бы пересмотреть питание и заняться посильным видом спорта.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 октября для Дев
Сдержать негативные эмоции, которые после обеда могут вылиться в агрессию, поможет физическая активность – почему бы, например, не затеять генеральную уборку в доме или на приусадебном участке.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 октября для Весов
От негатива, который будет настраивать вас на агрессию в отношении окружающих, легко избавиться, оставив – хотя бы на время – интеллектуальную деятельность и начав что-то делать руками.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 октября для Скорпионов
Если в этот день вы поставите перед собой какую-то цель, необходимо будет двигаться к ней, не останавливаясь и не отвлекаясь на второстепенные вопросы, в противном случае на удачу можно будет не рассчитывать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 октября для Стрельцов
Хотите вы того или нет, а в этот день вам придется провести переоценку ценностей: в последнее время вы и сами поняли, что занимаетесь не своим делом или живете не с тем человеком, который предназначен вам судьбой.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 октября для Козерогов
Кто бы в этот день ни дал вам совет или ни сделал замечание, примите его к сведению, но не более того: решать, как поступить, необходимо будет самостоятельно, зато и винить впоследствии никого не придется.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 октября для Водолеев
Ответ на важный вопрос, который вы тщетно ищете уже довольно продолжительное время, может прийти во сне – главное, правильно истолковать то, что вы увидите во время ночного "киносеанса".
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 октября для Рыб
От финансовых операций в этот день лучше отказаться – даже оплату коммунальных счетов необходимо перенести на другое время, чтобы впоследствии не переживать из-за досадных убытков.
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