Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя бездействовать

День, когда – несмотря на то, что речь идет о выходном – категорически не рекомендуется бездействовать.

Необходимое найти себе любое – возможно, хозяйственно-бытовое занятие, которое не даст сидеть, сложа руки, и займет большую часть времени и принесет как пользу, так и удовольствие – здесь необходимо обратить внимание на свое хобби. Важно в это время мыслить максимально позитивно, в таком случае энергетика следующего лунного месяца будет сохранять знак «плюс».

Овен

Не стоит адекватно реагировать на возможные сегодня выпады недоброжелателей – избежать их все равно не удастся, поэтому нужно сохранять спокойствие и беречь нервы.

Телец

Постарайтесь не обижать окружающих людей – как близких, так и малознакомым: конфликтную ситуацию, которая возникнет в результате, затянется надолго – ее трудно будет разрешить к всеобщему удовольствию.

Близнецы

Не стоит игнорировать сон, который вы увидите нынешней ночью, даже если его сюжет покажется вам малозначительным: скорее всего, его символы несут подсказку относительно того, как решить важный для вас вопрос.

Рак

Пережитые вами в последнее время стрессы вполне могут привести к эмоциональному срыву, которые можно не только предусмотреть, но и предотвратить – помочь в этом деле смогут позитивные эмоции.

Лев

Велика вероятность услышать от окружающих критически замечания, которые для представителей вашего знака – серьезный удар по самолюбию: не принимайте и близко к сердцу – к реальности они отношения не имеют.

Дева

От грустных мыслей, которые могут испортить вам настроение, можно избавиться, занявшись своим любимым делом – уборкой: наведите порядок в шкафах, отдав ненужные вещи на на благотворительность.

Весы

День, когда – несмотря на выходной – не стоит заниматься домашними делами: из-за того, что все будет валиться из рук, вы только увеличите существующий беспорядок – лучше посвятите день отдыху.

Скорпион

Постарайтесь уделить время своим родственникам – особенно тем, кто старше вас по возрасту: их – и ваш – душевный покой, которые все обретут в результате, стоит того, чтобы провести выходной день именно так.

Стрелец

Планируя нынешний день, на первое место нужно поставить то, что принести вам максимальное количество удовольствия – желательно, например, вспомнить о чтении, тем более, чт у вас скопилось много новинок.

Козерог

С родными людьми сегодня лучше не общаться, придумав для этого уважительную причину, иначе обыденный разговор превратится в конфликт, из которого довольно трудно будет найти выход.

Водолей

Вопрос, на который вы довольно долго не можете найти ответ, желательно задать подсознанию перед сном: оно точно знает, как нужно поступить, и охотно поделится с вами своими соображениями – в сновидениях.

Рыбы

Нынешний – выходной – день благоприятен для составления перспективных профессиональных планов: именно сегодня вам удастся безошибочно определить самые важные пункты, которые необходимо воплотить в жизнь.

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