Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно ждать перемен

Самый революционный день лунного календаря, в течение которого могут произойти кардинальные перемены во всех сферах жизни.

Даже самые пассивные, апатичные и ленивые люди в это время становятся активными и движутся к поставленной цели, не замечая возникающих на пути препятствий. Ни в коем случае нельзя никого обманывать – даже незначительная ложь, может вырасти в серьезную проблему, поскольку станет причиной отсутствия доверия между людьми.

Овен

Не допускайте недоговоренностей в отношениях с близким вам человеком: постепенно они могут стать препятствием, мешающим общению, а это не самым лучшим образом скажется на вашем совместном будущем.

Телец

Важно наблюдать за окружающими людьми, слушать и запоминать то, что они говорят: это позволит сделать важные выводы относительно их истинного – а не показного – к вам отношения.

Близнецы

Знания и – особенно – опыт, накопленные вами к этому времени, достигли того предела, после которого необходимо делиться ими с окружающими: найдите возможность заняться преподавательской деятельностью.

Рак

Не стоит чересчур увлекаться решением чужих проблем: пока вы будете активно участвовать в жизни других людей, в вашей собственной может сложиться ситуация, которая потребует быстрой реакции.

Лев

День благоприятен для добрых дел: нужно помогать тем, кто попросит и – особенно! – тем, кто не попросит вас об этом, они особенно сильно нуждаются в поддержке – как моральной, так и материальной.

Дева

Не стоит раскрывать все свои секреты малознакомым людям – неизвестно, как они распорядятся полученными знаниями, вполне возможно, что они – вольно или невольно – причинят вам вред.

Весы

Как правило, вы не любите решительных действий, поскольку они нарушают так важное для вас психологическое равновесие, но сегодня без них не обойтись, если, конечно, вы хотите добиться успеха.

Скорпион

От домашних хлопот сегодня лучше отказаться – в этом смысле все пойдет наперекосяк, поэтому лучше сосредоточиться на решении профессиональных вопросов или, если получится, немного отдохнуть.

Стрелец

День идеально подходит для начала нового проекта, который долго ожидал своего часа: условия для его реализации сложатся максимально благоприятные, поэтому не стоит терять времени.

Козерог

Не стоит верить на слово тем, кто захочет опорочить в ваших глазах близкого вам человека: скорее всего, у них есть в этом вопросе свой – корыстный – интерес, в котором они, впрочем, никогда не сознаются.

Водолей

Если вы давно мечтали о том, чтобы коренным образом изменить свою жизнь, воспользуйтесь обстоятельствами, в которые попадете сегодня – они помогут вам продвинуться в нужном направлении.

Рыбы

За помощью и поддержкой сегодня нужно обратиться к друзьям: в отличие от вас, принимающих случившееся близко к сердцу, они смогут посмотреть на возникшую проблему хладнокровно, что позволит легко ее решить.

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