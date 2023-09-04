Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем добрее и отзывчивее

В такие дни люди становятся не только умнее, но и добрее и отзывчивее, что значительно облегчит общение с окружающими. Мы охотно будем идти навстречу другим людям, помогая им морально и материально, и смотреть на мир с оптимистической точки зрения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 сентября для Овнов

Даже если вы получили два высших образования и обладаете не только подтверждающими этот факт дипломами, но и соответствующими знаниями, сегодня не помешает научиться чему-нибудь новому.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 сентября для Тельцов

Если кто-то из друзей или близких обратится к вам за помощью, постарайтесь не отказывать – вам это, скорее всего, ничего не будет стоить, а для человека окажется важной поддержкой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 сентября для Близнецов

Прежде чем взяться за масштабный проект, доведите до ума уже начатые и незаконченные дела, впоследствии у вас не будет на них времен, что вряд ли понравится непосредственному начальству.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 сентября для Раков

Если вам понадобится помощь, ее окажет человек, от которого вы меньше всего этого ожидаете, – воспримите его участие как должное, но, тем не менее, не забудьте искренне и от души поблагодарить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 сентября для Львов

В этот день – как, впрочем, и в любой другой – нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: тем, кто сосредоточится на словах других людей, удастся проникнуть в их тайные помыслы и замыслы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 сентября для Дев

Сегодня вам не удастся никого обмануть – не стоит и пытаться: ваша хитрость будет шита белыми нитками, поэтому окружающие смогут очень быстро вас раскусить и – сделать соответствующие выводы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 сентября для Весов

В одиночку сегодня не удастся справиться ни с одной – даже самой простой – задачей, поэтому, решив навести порядок в квартире, подключайте к этому всех своих домашних – так будет быстрее и веселее.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 сентября для Скорпионов

Необходимо заняться очищением организма от шлаков и токсинов: способ избавить его от ненужных ему компонентов каждый волен выбирать сам – кому-то поможет диета, а кому-то – детокс-меню.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 сентября для Стрельцов

Помогая другим, не стоит жертвовать при этом собственными интересами: в противном случае можно нарушить энергетическое равновесие, существующее между вами и миром.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 сентября для Козерогов

Можно – и нужно – встречаться с друзьями, особенно старыми: с ними можно будет вспомнить приятные события прошлого, подняв тем самым настроение, которое в последнее время ухудшилось.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 сентября для Водолеев

День, когда главной вашей проблемой станет отсутствие взаимопонимания с окружающими вас людьми: тем, кому это при всем желании не удастся, лучше на время стать добровольным затворником.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 сентября для Рыб

День идеально подходит для общения с близкими, которых вы в последнее время редко балуете своим внимание: особенно это касается пожилых родственников, но о любимом человеке тоже не стоит забывать.

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