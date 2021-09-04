Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: спокойный и благостный день

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: спокойный и благостный день

Спокойный и благостный день, в течение которого нежелательно не только ссориться и скандалить, но и просто повышать голос.

Звезды рекомендуют провести его в тишине и состоянии душевного умиротворения. Обиды, нанесенные в этот день, будут долго нарушать равновесие в отношениях между обидчиками и обиженными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 сентября для Овнов

Можно начинать проекты, рассчитанные на серьезную перспективу, – например, устраиваться на новую работу, закладывать фундамент дома и сажать деревья.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 сентября для Тельцов

Успешным обещает быть решение деловых вопросов – можно проводить переговоры с партнерами, подписывать важные договоры и заключать выгодные сделки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 сентября для Близнецов

Не стоит не только говорить плохо о других людях, но и допускать дурные мысли о них – бумеранг, который еще никто не отменял, очень быстро прилетит обратно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 сентября для Раков

Сталкиваясь с агрессивно настроенными людьми, стоит проявить сдержанность, а еще лучше – и вовсе проигнорировать их выпады, сохранив таким образом свое психическое здоровье.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 сентября для Львов

Приветствуются любые добрые дела: благотворительность, оказанная в это время, не только принесет реальную пользу, но и в самом скором времени вернется сторицей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 сентября для Дев

Любой документ, который предстоит подписать в это время, необходимо тщательно изучить: особое внимание нужно обратить на текст, напечатанный мелким шрифтом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 сентября для Весов

Напряжение, которое может возникнуть в этот день, можно – и нужно! – снимать любыми доступными средствами, но наилучший результат даст общение с природой – например, прогулка в парке.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 сентября для Скорпионов

Каким бы сильным ни было желание давать советы окружающим и тем более поучать их, от такой линии поведения стоит отказаться – она вряд ли будет воспринята с благодарностью.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 сентября для Стрельцов

Если начать долгожданный ремонт в этот день, его удастся сделать быстро и, что самое главное, качественно. Впрочем, это коснется и любых других дел, рассчитанных на перспективу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 сентября для Козерогов

Вероятны неожиданные – а потому очень приятные – денежные поступления: это может быть премия, заслуженные гонорары, давно забытые долги и просто подарки от друзей и близких людей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 сентября для Водолеев

Свободное от работы время рекомендуется посвятить общению с друзьями, однокурсниками и даже одноклассниками. От приятных воспоминаний станет теплее на душе, а это уже немало.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 сентября для Рыб

В этот день не стоит рисковать ни деньгами, ни здоровьем, ни собственной жизнью, поэтому от азартных игр, занятий экстремальными видами спорта и быстрой езды за рулем лучше отказаться.

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