Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя бездействовать

День, когда под влиянием лунной энергии физические и моральные силы приближаются к своему пику.

Нельзя бездействовать, тормозить уже находящиеся в работе проекты, откладывать важную работу на потом – в таком случае можно потерять нужный импульс и уже никогда не вернуться к тому, что забросили по собственной воле. Нежелательно сбавлять взятый ранее темп: как бы ни было трудно, необходимо его поддерживать на прежнем уровне, тогда обязательно откроется второе дыхание.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 января для Овнов

Удачные обстоятельства дня дадут возможность максимально благоприятным образом презентовать свои многочисленные таланты начальству: не упустите возможность сделать карьерный рывок.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 января для Тельцов

Если вам нужно отправиться в поездку, сделайте это сегодня: вы сможете рассчитывать на помощь высших сил во всем, что касается передвижения в пространстве – от приобретения билетов до бронирования жилья.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 января для Близнецов

Окружающие по отношению к вам сегодня будут настроены доброжелательно – главное, чтобы вы сами не испортили отношения с ними своими капризами и перманентным недовольством всем и вся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 января для Раков

Обстоятельства дня будут благоприятствовать общению с друзьями, особенно если по уважительным причинам вы не видели их с прошлого года: обязательно соберитесь, чтобы еще раз отпраздновать Новый год.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 января для Львов

Сегодня звезды советуют представителям вашего знака меньше говорить и больше действовать: даже одно – пусть и небольшое – дело окажется нужнее и важнее, чем тысяча красивых слов.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 января для Дев

При любом недомогании, которое даст о себе знать в этот день, важно прислушаться к сигналам, которые будет подавать организм: он лучше докторов знает, что вам нужно для хорошего самочувствия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 января для Весов

Вам звезды советуют отказаться от привычных колебаний и, наметив себе цель, решительно двигаться в ее направлении – интересно, что данная установка имеет отношение не только к профессии, но и к личной жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 января для Скорпионов

Сегодня в вашей жизни вполне может произойти перелом к лучшему: главное в этом случае – заметить приметы, которые будут ему сопутствовать, и действовать в соответствии с их "указаниями".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 января для Стрельцов

Устраивая семейные праздники, откажитесь от шумных застолий: во-первых, сейчас не время для такого времяпрепровождения, а во-вторых, звезды в этот день не приветствуют буйных проявлений радости.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 января для Козерогов

Сегодня встреча с явным недоброжелателем будет неожиданной и, к большому удивлению представителей знака, иметь позитивные последствия: возможно, вам даже удастся помириться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 января для Водолеев

День благоприятен для начинаний в любой жизненной сфере, но особое внимание стоит обратить на профессиональную деятельность: проект, к реализации которого вы приступите сегодня, обречен на успех.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 января для Рыб

Высшие силы будут благоволить тем, кто в этот день решит заняться финансовыми операциями: независимо от их масштаба, они окажутся удачными, поэтому не стоит упускать такой счастливый шанс.

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