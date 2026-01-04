Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 5 января / © Credits

Также приветствуются любые праздники, поводы для которых существуют и в наше непростое время.

Это также один из немногих дней, когда можно — и нужно! — отдать должное алкогольным напиткам, разумеется, если удастся соблюсти меру.

Овен

Можно осуществлять любые финансовые операции и сделки — обстоятельства сложатся таким образом, что они окажутся успешными как в настоящее время, так и в перспективе — ближней и дальней.

Телец

Велик риск небольших травм, за которыми, тем не менее, могут последовать серьезные осложнения, поэтому физическую нагрузку в этот день — во избежание неприятностей — необходимо свести к минимуму.

Близнецы

Не стоит принимать критическое замечание кого-то из окружающих людей близко к сердцу, особенно если оно будет касаться вашей внешности, еще более важно — удержаться от ответной «любезности»: зачем множить зло?

Рак

День, когда с начальством можно обсуждать любые — в том числе, и финансовые — темы: будучи в хорошем расположении духа, оно положительно вопрос о долгожданном повышении жалования.

Лев

Прекрасный день для того, чтобы, несмотря на понедельник, взять заслуженный отгул и остаться дома — навести порядок в квартире, приготовить что-нибудь вкусное и пообщаться с близкими вам людьми.

Дева

Лучшим средством от плохого настроения, которое может накрыть вас сегодня, станет общение, но не с людьми, даже самыми близкими, а с природой: используйте любую возможность прогуляться в лесу или парке.

Весы

Источником сил и энергии, так необходимых вам как для жизни, так и для работы, станут положительные эмоции: их в этот день обеспечат приятные события, которые давно запланировали для вас Луна и звезды.

Скорпион

Вечеринка или праздничный ужин могут стать прекрасным поводом для того, чтобы наладить отношения с некогда близким и любимым, а теперь отдалившимся от вас человеком — он сам сделает первый шаг навстречу.

Стрелец

Самое худшее, что можно сделать в этот день, начать прислушиваться к пресловутому общественному мнению и принимать его близко к сердцу: стоит учесть, что оно состоит из множества субъективных суждений.

Козерог

Пришла пора воплощать в жизнь давнюю мечту — во всяком случае, в этот день нужно сделать первый шаг на пути к цели, а дальше работать постепенно– в соответствии с составленным заранее планом.

Водолей

Отношения, начатые в это время, обязательно станут счастливыми и продолжительными, поэтому так важно внимательно отнестись ко всем новым знакомым, даже если первое впечатление оставит желать лучшего.

Рыбы

Неконтролируемые эмоции могут привести к серьезному конфликту с человеком, от которого напрямую зависит профессиональная карьера и материальное благосостояние, поэтому очень важно держать себя в руках.

