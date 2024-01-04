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Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день, когда под запретом находятся лень и пассивность

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Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день, когда под запретом находятся лень и пассивность

Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной энергетики, которая может нести как позитивный, так и негативный заряд. 

Под запретом находятся лень и пассивность: упущенные сегодня возможности – прежде всего профессионального плана – вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления. Эмоции – чтобы не наделать глупостей – в эти дни необходимо держать под строгим контролем. 

Овен 

Не позволяйте себе дурных поступков и злых мыслей – только так вам удастся оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть крайне неадекватными. 

Телец 

Не стоит общаться с незнакомыми людьми, даже если нужно будет вам по работе: неизвестно, чего можно от них ожидать – как в моральном, так и в физическом плане, поэтому лучше не рисковать. 

Близнецы 

Романтическое свидание, даже если оно было назначено заранее, лучше перенести на другое время: любой – самый незначительный – повод может привести к серьезному конфликту вплоть до расставания. 

Рак 

Усталость, которое вы можете почувствуете в этот день, как ни странно, "лечится" работой: правда, она должна быть не обычной, а любимой – хобби, как всегда, избавит вас от негативных эмоций. 

Лев 

Крупная сумма денег, которая в этот день окажется в вашем распоряжении, предназначена для важной покупки, которую вы давно планируете – не стоит растрачивать ее на пустяки. 

Дева 

Будьте внимательны к знакам, которые могут буквально преследовать вам в этот день: скорее всего, таким образом таким образом вас предупредят о возможных серьезных жизненных переменах. 

Весы 

Любой сегодняшний спор станет не процессом, в котором рождается истина, а пустой тратой времени: доказать свою правоту вам все равно не удастся, а бесцельность разговора испортит настроение. 

Скорпион 

Не стоит сосредотачиваться на плохих воспоминаниях, которые могут настойчиво лезть в голову: к счастью, они остались в прошлом, а то, как сложится ваша жизнь сейчас, зависит только от вас. 

Стрелец 

Нежелательно общаться с родными и близкими людьми: велика вероятность серьезной ссоры, которую не так-то просто будет нивелировать, а ее последствия могут оказаться поистине разрушительными для отношений. 

Козерог 

Не идите на поводу у людей, которые попытаются уговорить вас совершить поступок, кажущийся вам неэтичным: аргумент "все так делают" отметите сразу – вряд ли вы сможете таким образом успокоить свою совесть. 

Водолей 

Претензии, которые сегодня может высказать вам близкий друг, скорее всего, будут меть под собой основания, поэтому задумайтесь над его словами – работа над собой пойдет вам только на пользу. 

Рыбы 

Лучший способ не выдать чужую тайну – вообще не знать ее, но уже коль скоро вас посвятили в обстоятельства чужой личной жизни, постарайтесь не распространяться на этот счет – в конце концов, это не ваш секрет. 

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