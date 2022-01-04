Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день, удачный для торговли и бизнеса

Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день, удачный для торговли и бизнеса

Неоднозначный день, совмещающий в себе негативную и позитивную энергетику в равных долях.

Несмотря на недовольство собой, своей жизнью и своими – как профессиональными, так и личными – достижениями, которое будет преследовать многих из нас, он удачен для дел, связанных с торговлей и бизнесом. Дадут о себе знать усилия, которые были приложены месяц, а то и два тому назад, которые, как принято было считать, были потрачены впустую.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 января для Овнов

Ответ на важный жизненный вопрос может присниться – в буквальном смысле этого слова: важно не забыть содержание сна, а, проснувшись, тщательно обдумать увиденное.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 января для Тельцов

Постарайтесь несмотря ни на что удержать негативное отношение к одному из друзей или знакомых в рамках разумного: произошедший в этот день конфликт может иметь серьезные последствия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 января для Близнецов

К старому знакомому, который появится в вашей жизни после длительного перерыва, необходимо отнестись с осторожностью: он может преследовать по отношению к вам неблаговидную и корыстную цель.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 января для Раков

Неприятные намеки, которые могут делать по отношению к вам недоброжелательно настроенные люди, звезды рекомендуют пропускать мимо ушей – не стоит давать им возможность втянуть вас в ссору.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 января для Львов

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: записаться на прием к врачу, отказаться от вредных привычек, пересмотреть пищевой рацион и заняться физкультурой.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 января для Дев

Закончить запланированную на нынешний день работу может помешать элементарная усталость, накопившаяся за последнее время – стоит начать что-то делать, а там и второе дыхание откроется.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 января для Весов

Не стоит выяснять отношения с близкими людьми, даже если покажется, что такая необходимость назрела: доказать свою правоту вам все равно не удастся, зато поссориться можно будет всерьез и надолго.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 января для Скорпионов

Необходимо уделить внимания родным и близким людям – нынешний день как будто бы создан для того, чтобы провести время вместе: воспоминания о нем еще долго будет приятно греть вашу душу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 января для Стрельцов

Чувство, что все профессиональные усилия последнего времени были приложены зря, накатит внезапно и всерьез испортит настроение – впрочем, оно исправится так же быстро, так что не стоит переживать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 января для Козерогов

Разрыв с близким человеком может произойти из-за мелочного повода, который перерастет в серьезный конфликт – прежде чем ссориться, подумайте, стоит ли причина ссоры таких последствий.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 января для Водолеев

Можно приступать к реализации важного профессионального проекта – несмотря на непростые энергии дня, любое дело в это время обещает быть удачным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 января для Рыб

Энергия будет бить ключом: чтобы она не разорвала вас изнутри – к счастью, только в переносном смысле этого слова – необходимо найти себе трудоемкое, но при этом приятное занятие.

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