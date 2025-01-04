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Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День значительного усиления умственных способностей, когда успех будет сопутствовать тем, кто занимается интеллектуальной деятельностью. 

В выигрыше окажутся научные работники, исследователи, писатели, журналисты, но и те, кто привык продумывать каждый свой шаг, тоже сможет достичь поставленной цели гораздо быстрее, чем в любой другой день. Вряд ли в выходной день речь пойдет о профессиональной деятельности, но чем бы мы ни решили заняться, важно сначала думать, а затем – делать. 

Овен 

Рекомендуется вернуться к делам – прежде всего, бытовым и хозяйственным, отложенным в долгий ящик: в это время наконец-то создадутся благоприятные условия для их удачного воплощения в жизнь. 

Телец 

Общаясь с окружающими, важно отличать упорство от упрямства, а напористость от откровенной грубости, в противном случае ссор и конфликтов с далеко идущими последствиями не избежать. 

Близнецы 

Вероятна встреча с человеком, который, совпадая с вами практически по всем «показателям», станет верным и преданным другом на всю жизнь – главное, обратить на него внимание и не упустить. 

Рак 

В отношениях с любимым человеком может наступить переломный момент, после чего они начнут развиваться совсем не в том направлении, в котором продвигались раньше – подумайте о том, устроит ли это вас. 

Лев 

День, как и положено выходному, необходимо посвятить отдыху: можно – и нужно – встретиться с родственниками или подругами, сходить в театр или на выставку, погулять в ближайшем лесу или парке. 

Дева 

Советы окружающих, коль скоро они решат их дать, можно внимательно выслушать, но действовать все-таки надо согласно собственным представлениям о том, какие поступки будут правильными. 

Весы 

Любые факты, которые станут вам известны в этот день, требуют внимательного отношения и тщательного анализа – возможно, в самое ближайшее время они помогут вам принять верное решение. 

Скорпион 

Ответ на важный вопрос даст только ваш внутренний голос: в отличие от окружающих людей он в курсе даже тех обстоятельств, которые вы тщательно скрываете от других. 

Стрелец 

День, несмотря на его выходной статус, одинаково благоприятен как для работы, так и для отдыха, поэтому необходимо, чтобы в нем равных долях присутствовало и то, и другое, иначе трудно будет совладать с усталостью. 

Козерог 

Несмотря на важность профессионального проекта, которым вы сейчас занимаетесь, постараетесь посвятить хотя бы один – нынешний – день отдыху, в противном случае усталость скажется на качестве работы. 

Водолей 

День, когда случайно брошенная кем-то фраза может с ног на голову перевернуть ваше представление о ситуации, в которой вы оказались, с негативного на позитивное – и наоборот. 

Рыбы 

Велика вероятность перспективного предложения личного свойства, которое сделает вам сегодня близкий человек – конечно, можно сделать вид, что вы колеблетесь, но недолго, еще лучше сразу ответить согласием.

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