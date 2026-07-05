Гороскоп на 6-7 июля для всех знаков Зодиака: дни духовного поиска и накопления знаний

Летний сад

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Время благоприятно для любых действий, но только в том случае, если они осуществляются искренне и направлены на созидание и доброе дела, недобрый поступок обречен на провал.

На любые вопросы, которые в эти дни могут встать перед нами в полный рост, надо смотреть с непривычной точки зрения — стандартные ходы успеха не принесут.

Занятия творчеством в это время принесут не только удовольствие, что само по себе уже приятно, но и весомый финансовый эквивалент — не стоит упускать шанс заработать.

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Овен

Дни, когда на первый план выйдет решение бытовых вопросов, которые вы из-за постоянной занятости все время отодвигали на потом — теперь же, во избежание коммунальной катастрофы, откладывать дальше нельзя.

Телец

Решая важный профессиональный вопрос, обратитесь к опыту, который вы накопили к данному моменту своей жизни: там наверняка окажется аналогичная ситуация, к которой вы нашли единственно верный путь.

Близнецы

Кто бы ни обратился за помощью к предстаивтелям вашего знака, даже если это будет не самый приятный вам человек, постарайтесь пересилить свою неприязнь и не отказывать — вскоре вы поблагодарите себя за великодушие.

Рак

Лгать нежелательно всегда, но в это время — особенно: сказав неправду один раз, придется заходить в ее дебри все дальше и дальше, закручивая спираль вранья так сильно, что выбраться из нее, скорее всего, уже не удастся.

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Лев

Поймав человека, которого вы считали близким другом, на лжи и негативном к вам отношении, не торопитесь устраивать скандал с последующим выяснением отношений — лучше максимально сократить общение с ним.

Дева

Необходимо быть крайне осторожными, общаясь с малознакомыми людьми: есть риск в пылу разговора выдать сугубо личную — можно даже сказать, интимную — информацию, о чем очень быстро придется пожалеть.

Весы

Нежелательно общаться с людьми, которые негативно настроены по отношению к вам: решить хоть какие-то — даже не самые значительные — вопросы все равно не удастся, зато нервов на это уйдет большое количество.

Скорпион

Время, когда окружающие будут склонны откровенничать с вами, рассказывая о важных моментах своей жизни и спрашивая совета: даже если это покажется вам утомительным, не отказывайтесь от общения.

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Стрелец

Несмотря на начало рабочей недели, время благоприятно для любого рода оздоровительных процедур — можно делать массаж, аппаратные ингаляции и сеансы ароматерапии, а также посещать косметолога.

Козерог

Новые начинания, какой бы сферы жизни они ни касались, ожидаемого результата не принесут, поэтому желательно отложить их реализацию на некоторое время — когда обстоятельства сложатся более благоприятно.

Водолей

От занятий споротом, даже если они входят в ежедневный распорядок дня, нужно отказаться: велика вероятность серьезных травм, которые на какое-то время выведут вас из строя, что в разгар лета особенно нежелательно.

Рыбы

Совершенно неожиданно для себя вы можете получить долгожданную информацию, которая пригодится вам в самое ближайшее время — как в профессии, так и в личной жизни, постарайтесь не пропустить ее мимо ушей.

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