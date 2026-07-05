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Гороскоп на 6-7 июля для всех знаков Зодиака: дни духовного поиска и накопления знаний
22-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, время духовного поиска и накопления важных для человека знаний.
Время благоприятно для любых действий, но только в том случае, если они осуществляются искренне и направлены на созидание и доброе дела, недобрый поступок обречен на провал.
На любые вопросы, которые в эти дни могут встать перед нами в полный рост, надо смотреть с непривычной точки зрения — стандартные ходы успеха не принесут.
Занятия творчеством в это время принесут не только удовольствие, что само по себе уже приятно, но и весомый финансовый эквивалент — не стоит упускать шанс заработать.
Овен
Дни, когда на первый план выйдет решение бытовых вопросов, которые вы из-за постоянной занятости все время отодвигали на потом — теперь же, во избежание коммунальной катастрофы, откладывать дальше нельзя.
Телец
Решая важный профессиональный вопрос, обратитесь к опыту, который вы накопили к данному моменту своей жизни: там наверняка окажется аналогичная ситуация, к которой вы нашли единственно верный путь.
Близнецы
Кто бы ни обратился за помощью к предстаивтелям вашего знака, даже если это будет не самый приятный вам человек, постарайтесь пересилить свою неприязнь и не отказывать — вскоре вы поблагодарите себя за великодушие.
Рак
Лгать нежелательно всегда, но в это время — особенно: сказав неправду один раз, придется заходить в ее дебри все дальше и дальше, закручивая спираль вранья так сильно, что выбраться из нее, скорее всего, уже не удастся.
Лев
Поймав человека, которого вы считали близким другом, на лжи и негативном к вам отношении, не торопитесь устраивать скандал с последующим выяснением отношений — лучше максимально сократить общение с ним.
Дева
Необходимо быть крайне осторожными, общаясь с малознакомыми людьми: есть риск в пылу разговора выдать сугубо личную — можно даже сказать, интимную — информацию, о чем очень быстро придется пожалеть.
Весы
Нежелательно общаться с людьми, которые негативно настроены по отношению к вам: решить хоть какие-то — даже не самые значительные — вопросы все равно не удастся, зато нервов на это уйдет большое количество.
Скорпион
Время, когда окружающие будут склонны откровенничать с вами, рассказывая о важных моментах своей жизни и спрашивая совета: даже если это покажется вам утомительным, не отказывайтесь от общения.
Стрелец
Несмотря на начало рабочей недели, время благоприятно для любого рода оздоровительных процедур — можно делать массаж, аппаратные ингаляции и сеансы ароматерапии, а также посещать косметолога.
Козерог
Новые начинания, какой бы сферы жизни они ни касались, ожидаемого результата не принесут, поэтому желательно отложить их реализацию на некоторое время — когда обстоятельства сложатся более благоприятно.
Водолей
От занятий споротом, даже если они входят в ежедневный распорядок дня, нужно отказаться: велика вероятность серьезных травм, которые на какое-то время выведут вас из строя, что в разгар лета особенно нежелательно.
Рыбы
Совершенно неожиданно для себя вы можете получить долгожданную информацию, которая пригодится вам в самое ближайшее время — как в профессии, так и в личной жизни, постарайтесь не пропустить ее мимо ушей.
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