Гороскоп на 6-7 ноября для всех знаков Зодиака: дни, когда события должны быть судьбоносными

24-й лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, не терпит мелкотемья ни в чем.

Жизненные события должны быть, как минимум, судьбоносными, чувства – максимально сильными и глубокими, а начатые в это время проекты – грандиозными и глобальными, размениваться на что-то менее значительно просто не имеет смысла – Луна их не поддержит, а значит, время и силы будут потрачены зря. Отношения между людьми складываются наилучшим образом: они настроены благодушно и готовы идти навстречу друг другу в большинстве житейских и профессиональных вопросов.

Овен

Приступая к реализации новых проектов необходимо сначала закончить те, что были начаты ранее: работать над теми и другими одновременно все равно не получится, так что старые "счета" нужно закрыть.

Телец

Сложатся прекрасные условия для осуществления глобальных хозяйственных работ: можно начинать капитальный ремонт квартиры или строительство загородного дома – их удастся завершить быстро и успешно.

Близнецы

На первый план в этот день выйдет личная жизнь: прежде чем окончательно – вплоть до расставания – рассориться с близким человеком, стоит еще раз подумать о том, готовы ли вы к таким радикальным переменам.

Рак

Начиная работу над новым – глобальным – проектом, не стоит сдерживать себя и останавливаться на полдороге: нынешний день сделает возможным даже то, что еще вчера казалось фантастическим.

Лев

Добиваясь своего, не стоит идти напролом, а также вести себя высокомерно и заносчиво: все – без особых усилий с вашей стороны – сложится так, как вы того хотите, а репутационные потери трудно будет возместить.

Дева

Несмотря на занятость необходимо найти время для общения с родными людьми, которых вы не так уж часто видите: прежде всего речь идет о пожилых родственниках, которые рады любым знакам вашего внимания.

Весы

Нынешний день – прежде всего в профессиональном отношении – необходимо спланировать так, чтобы в центре внимания находился один – наиболее важный – проект, остальные же можно отложить на потом.

Скорпион

Несмотря на то, что в последнее время здоровье вас не беспокоит, забывать о профилактических осмотрах все-таки не стоит: скорее всего, они покажут, что у вас все нормально, и это станет приятным известием.

Стрелец

Напряжение в отношениях со второй половинкой предопределены вашим отношением к близкому человеку: перестаньте придираться и искать поводы для ссоры, и все наладится само по себе.

Козерог

Материальные потребности занимают в вашей жизни слишком много места, поэтому время от времени – вот как сегодня – необходимо уделить внимание духовным занятиям: посетить тетра, музей или хотя бы просто почитать.

Водолей

Получить ответ на важный вопрос смогут те из вас, кто перед сном задаст вопрос своему подсознанию: оно проанализирует все имеющиеся у него данные и поможет вам определиться с правильным направлением действий.

Рыбы

С энтузиазмом принимаясь за работу над новым проектом, сначала хорошо продумайте, что и как вы будете делать, и только потом начинайте действовать, иначе вам не удастся добиться успеха.

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