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Гороскоп на 6 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нас посетят страхи, тревоги и мрачные мысли.
День отрицательной космической энергетики, в течение которого нас могут посещать страхи, тревоги и мрачные мысли.
Чтобы они не взяли над человеком верх, важно помнить, что реального основания они под собой не имеют и уже завтра от них не останется и следа, а потому нужно гнать их от себя всеми возможными способам. Прежде всего нужно стараться находить позитив во всем, что произойдет в это время, даже если покажется, что его доля незначительна — если потратить на это занятие некоторое время, его количество возрастет в разы, сделав мироощущение более оптимистичны. Помыслы, будучи очищенными таким образом, помогут пережить непростое время без потерь.
Овен
Хорошее время для очищения организма на всех уровнях — как физиологическом, так и ментальном: освободить тело от шлаков поможет детокс, а облагородить душу — любимая литература и классическая музыка.
Телец
Негатив, накопившийся внутри, лучше обрушить на бессловесные вещи — например, подушки, а вот своих близких нужно поберечь — ссора с ними может затянуться надолго и негативно сказаться на отношениях.
Близнецы
Тревожность, которую вы можете почувствовать с самого утра — явление временное, поэтому не стоит принимать ее за предчувствие неприятных событий, уже завтра она — к большому облегчению — рассеется как дым.
Рак
Любыми делами сегодня необходимо заниматься в одиночестве — люди, находящиеся рядом, могут не только отвлекать, но и всерьез раздражать, поэтому лучше закрыться от всех в своей «раковине» — доме или комнате.
Лев
Недовольство, которое могут выказать вам окружающие вас люди, будет продиктовано не реальными факторами, а расположением и влиянием Луны и звезд, так что не стоит воспринимать его всерьез.
Дева
Нежелательно общаться с теми, кто сознательно станет провоцировать вас на ответную агрессивную реакцию: лучше проигнорировать их выпады, так удастся спустить грозящую конфликтом ситуацию на тормозах.
Весы
Пытаясь восстановить справедливость в отношении другого человека, которого, как вам покажется, несправедливо обидели, можно пострадать самим, так что в это время необходимо сдерживать благородные порывы.
Скорпион
Лучший способ не попасть в конфликт, который может затянуться надолго и рассорить вас с любимым человеком, — это, несмотря на выходной, загрузить себя делами так, чтобы и минуты свободной не осталось.
Стрелец
Чтобы не потерять крупную сумму денег из-за мошенников, которые активизируются в это время, необходимо отказаться от любых — как работных, так и цифровых — финансовых операций.
Козерог
Моральное напряжение, которое будет сопровождать вас в течение всего дня, стоит хотя бы немного «сбавить» — например, посмотреть хорошую кинокомедию или занявшись своим хобби
Водолей
Обсуждать других людей нежелательно всегда, но сегодня — особенно: слова, которые вы скажете о человеке, передадут ему «доброжелатели», после чего наладить с ним отношения будет сложно, а то и невозможно.
Рыбы
Обходя острые углы в общении с окружающими, можно будет избежать конфликтов, которые в противном случае могли бы надолго отравить вам жизнь, так что лавируйте как можно активнее.
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