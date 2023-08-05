Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака: день, когда любое дело обречено на успех

Конечно, лучше, когда нынешние лунные сутки выпадают на будний день, но и выходной, тем более, что это понятие в наших реалиях часто является условным, вполне можно приступить к реализации важных проектов профессионального рода. Тем более, что уже в понедельник можно будет дать им полный ход.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 августа для Овнов

Выбрав цель – как профессионального, так и личного характера – не слушайте тех, кто начнет вас от нее отговаривать, даже если они будут преследовать благие цели – слушайте только свой внутренний голос.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 августа для Тельцов

Сегодня можно браться даже за те дела, который до сих пор казались вам неосуществимыми: энергии для этого у вас с этот день с избытком, дело за мотивацией – постарайтесь ею себя обеспечить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 августа для Близнецов

Мечты о продвижении по карьерной лестнице вполне могут стать реальностью – возможно, не сегодня, а в ближайшее время, особенно если в этот день продумать тактику и стратегию достижения поставленной цели.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 августа для Раков

Знакомства, которые могут произойти в этот день, окажется не только приятным, но и полезным: протекция, которую может создать вам один из этих людей, поспособствует в профессиональных делах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 августа для Львов

Не стоит вмешивать в частную жизнь кого-то из своих друзей, даже если вам будет казаться, что без вашего участия они не обойдутся – их реакция может оказаться противоположной той, на которую вы рассчитываете.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 августа для Дев

В любых переговорах – даже если они будут касаться бытовых споров с соседями – вам сегодня удастся достичь взаимопонимания с собеседниками, особенно если вы проявите терпение и сдержанность.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 августа для Весов

Чем бы вы ни занимались – даже если речь будет идти о генеральной уборке в доме – не делайте ставку только на свои силы, их может не хватить, поэтому нужно организовать и задействовать своих домашних.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 августа для Скорпионов

Необходимо заняться очищением организма от шлаков и токсинов: способ избавить свой организм от ненужных ему компонентов каждый волен выбирать сам – кому-то поможет диета, а кому-то – детокс-меню.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 августа для Стрельцов

Помогая окружающим, постарайтесь не жертвовать собственными интересами, в противном случае вы и им не угодите, и себя обидите – вряд ли такой альтруизм придется вам по вкусу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 августа для Козерогов

Можно – и нужно – встречаться с друзьями, особенно старыми: с ними можно будет вспомнить общее прошлое, погрузившись в его энергетику и подняв тем самым настроение, которое в последнее время ухудшилось.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 августа для Водолеев

Важно помнить о том, что любые слова и действия нынешнего дня практически сразу же вернутся к вам бумерангом, поэтому чем больше добра будет от вас исходить, тем лучше – и для них, и для вас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 августа для Рыб

День идеально подходит для общения с родственниками, которых вы в последнее время редко балуете своим вниманием: особенно это касается пожилых людей, но о любимом человеке тоже не стоит забывать.

Читайте также: